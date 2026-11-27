Darum gehts
- Pierre-Emerick Aubameyang hatte einen Autounfall
- Trotz der Kollision konnte der Stürmer den Weg ins Training fortsetzen
- Der ehemalige BVB- und Arsenal-Star spricht von einem «kleinen Schrecken»
Schreckmoment für Pierre-Emerick Aubameyang (37) am Donnerstagmorgen: Der Stürmer von Deportivo La Coruña war auf dem Weg zum Training in einen Verkehrsunfall verwickelt, wie spanische Medien berichten.
Das Fahrzeug des ehemaligen BVB-Stars stiess mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Glück im Unglück: Es gab keine Verletzten, nur Sachschäden an den beteiligten Autos. Trotz der Kollision erreichte der Fussballer das Trainingszentrum seines Klubs selbständig mit seinem Ferrari. Dort nahm er uneingeschränkt an der Einheit mit seinen Teamkollegen teil.
Der Gabuner, der nach seiner Zeit beim BVB auch für Arsenal, Chelsea und Barcelona spielte, sagt zum Zwischenfall: «Es war ein kleiner Schreck. Solche Dinge passieren im Leben, und das Wichtigste ist, dass die Person, die in den Unfall verwickelt war, wohlauf ist – und ich auch.»
Dieser Artikel ist zuerst auf abola.pt erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
13
36
36
2
Real Madrid
13
22
33
3
Atletico Madrid
13
16
31
4
Real Betis Balompie
13
5
27
5
Real Sociedad
13
0
22
6
Sevilla FC
13
-2
19
7
Racing Santander
13
-12
17
8
Athletic Bilbao
12
3
16
9
Deportivo Alaves
13
0
16
10
Villarreal CF
13
1
15
11
RCD Espanyol Barcelona
13
0
15
12
RC Deportivo La Coruna
13
-1
15
13
CA Osasuna
13
-10
15
14
RC Celta de Vigo
13
-1
13
15
Levante UD
13
-5
12
16
Rayo Vallecano
12
-7
12
17
Valencia CF
13
-11
12
18
Getafe CF
13
-13
12
19
Elche CF
13
-6
11
20
FC Malaga
13
-15
5