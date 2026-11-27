Auf dem Weg zum Training bei Deportivo La Coruña war Pierre-Emerick Aubameyang in einen Autounfall verwickelt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der frühere Dortmund-Spieler konnte an der Trainingseinheit teilnehmen.

Darum gehts Pierre-Emerick Aubameyang hatte einen Autounfall

Trotz der Kollision konnte der Stürmer den Weg ins Training fortsetzen

Der ehemalige BVB- und Arsenal-Star spricht von einem «kleinen Schrecken»

Blick Sportdesk

Schreckmoment für Pierre-Emerick Aubameyang (37) am Donnerstagmorgen: Der Stürmer von Deportivo La Coruña war auf dem Weg zum Training in einen Verkehrsunfall verwickelt, wie spanische Medien berichten.

Das Fahrzeug des ehemaligen BVB-Stars stiess mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Glück im Unglück: Es gab keine Verletzten, nur Sachschäden an den beteiligten Autos. Trotz der Kollision erreichte der Fussballer das Trainingszentrum seines Klubs selbständig mit seinem Ferrari. Dort nahm er uneingeschränkt an der Einheit mit seinen Teamkollegen teil.

Der Gabuner, der nach seiner Zeit beim BVB auch für Arsenal, Chelsea und Barcelona spielte, sagt zum Zwischenfall: «Es war ein kleiner Schreck. Solche Dinge passieren im Leben, und das Wichtigste ist, dass die Person, die in den Unfall verwickelt war, wohlauf ist – und ich auch.»

Dieser Artikel ist zuerst auf abola.pt erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.