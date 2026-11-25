Der aktuell vereinslose Fussballer Raheem Sterling wurde zu einer bedingten Haftstrafe wegen gefährlichen Fahrens unter Lachgas-Einfluss verurteilt. Das Gericht stuft die Aktion als «bewusst und egoistisch» ein.

Darum gehts Raheem Sterling wird zu einer bedingten Haftstrafe, Führerscheinentzug und gemeinnütziger Arbeit verurteilt

Fussballer baute einen Autounfall unter Einfluss von Lachgas

Sterling ist derzeit vereinslos, spielte in der Premier League schon für ManCity, Arsenal, Liverpool und Chelsea

Cédric Heeb Redaktor Sport

Raheem Sterling musste am Mittwoch im britischen Basingstoke vor Gericht antraben. Der Fussballer war wegen gefährlichen Fahrens und Besitzes von Lachgas angeklagt worden. Das Urteil: eine bedingte Freiheitsstrafe von einem Jahr mit einer Probezeit von 18 Monaten.

Zudem wird dem derzeit vereinslosen Spieler für zwei Jahre die Fahrerlaubnis entzogen und er muss 100 Stunden gemeinnützige, unbezahlte Arbeit verrichten. Hinzu kommen eine Opferpauschale und die Prozesskosten von insgesamt knapp 300 Franken. Hätte sich Sterling im September nicht schuldig bekannt, wäre die Mindeststrafe 18 Monate Haft ohne Bewährung gewesen, so das Gericht.

«Bewusste und egoistische Entscheidung»

Der ehemalige Spieler von Manchester City (339 Spiele), Liverpool (121), Chelsea (81) und Arsenal (28) baute Ende Mai mit seinem Lamborghini einen Unfall. Dabei wurde festgestellt, dass er Lachgas besass. Sterling weigerte sich, einen Alkohol- und Drogentest zu machen.

Das Gericht kam zum Schluss, dass der 82-fache englische Nationalspieler eine «bewusste und völlig egoistische Entscheidung» getroffen und sein Fahrzeug «ohne ausreichenden Schlaf» und unter dem Einfluss von Lachgas gesteuert hatte. Dies hätte für andere Verkehrsteilnehmer ein erhöhtes Risiko schwerer Verletzungen dargestellt.

Strafmildernd kam jedoch hinzu, dass er bereits karitativ engagiert ist, eine eigene Stiftung hat und sich bereit erklärt hat, sich einer Suchttherapie zu unterziehen.

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