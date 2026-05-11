Real Madrid erlebt Demütigung – und hat viele offene Fragen

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Barcelona gewinnt Clasico 2:0 gegen Real Madrid

Real Madrid nur ein Torschuss, interne Skandale belasten das Team stark

Trainerwechsel möglich: José Mourinho als Nachfolger für Alvaro Arbeloa im Gespräch



Andri Bäggli Redaktor Sport

Vinicius Junior ist eine Reizfigur im Fussball: Auch im Clasico erinnert er die Barça-Fans daran, dass Real Madrid bereits 15 Europacup-Pokale gewonnen hat. Die Fans der Katalanen honorieren die Handgeste mit Pfiffen gegen den Brasilianer. Trotz seiner provokanten Art zeigt er nach dem Schlusspfiff Grösse. Er geht zu jedem Barcelona-Spieler hin und gratuliert zum 29. Meistertitel der Klubgeschichte.

Es bleibt Vinicius aber auch nichts anderes übrig. Der trauernde Hansi Flick (sein Papa ist am Wochenende verstorben) hat die Blaugrana perfekt auf das Spiel eingestellt und mit seinem Pressingfussball die Madrilenen fast nie aufatmen lassen. In jeder Phase des Spiels hat Barcelona das Geschehen unter Kontrolle. Nur ein einziger Torschuss gelingt Real – auch sonst sind sie fast in jeder Statistik klar unterlegen.

Der 2:0-Sieg und die Feierlichkeiten sind der verdiente Lohn für eine starke Saison der Katalanen. Anders sieht das bei den Königlichen aus. Die Verantwortlichen bei den Blancos müssen Ende der Saison über die Bücher.

Saison voller Skandale

Das nicht nur wegen des Verpassens aller Saisonziele. Zuletzt sorgten diverse Skandale für negative Schlagzeilen. Vor einigen Wochen zofften sich Antonio Rüdiger und Alvaro Carreras im Training. Der Streit zwischen Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni endet gar mit einem Spitalaufenthalt für Valverde. Der Uruguayer ist nach einem Schubser mit dem Kopf gegen einen Tisch geprallt und erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma – beide erhielten eine saftige Busse von je 500'000 Euro.

Zudem gab es eine Petition, die den Rausschmiss von Kylian Mbappé forderte. Und auch Coach Alvaro Arbeloa, der im Januar 2026 das Amt des geschassten Xabi Alonso übernommen hat, steht in der Kritik. So soll er laut der spanischen Presse die Kabine verloren haben und sich auch bei den Streitigkeiten seiner Spieler rausgehalten haben. Nach dem verlorenen Clasico sagt der 43-Jährige: «Wir werden bald über meine Zukunft sprechen. Wir werden sehen, wenn die Saison zu Ende ist.»

Real habe diese Saison mit vielen Verletzungen zu kämpfen gehabt, das sei aber keine Entschuldigung, so der Trainer. Ob Arbeloa in der nächsten Saison wieder an der Seitenlinie steht, ist mehr als fraglich. Als sein Ersatz ist ein prominenter Name im Gespräch: José Mourinho. Der Kulttrainer, der bereits zwischen 2010 und 2013 Trainer bei den Königlichen war, solle laut Transferexperte Fabrizio Romano bereit für eine Rückkehr sein. Die Entscheidung liege laut Romano nur noch bei Präsident Florentino Pérez – dieser wird sich die nächsten Tage und Wochen intensiv mit der Analyse der verpatzten Saison beschäftigen müssen.