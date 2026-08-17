Darum gehts
- Sergio Busquets beginnt Trainerlaufbahn bei Barça Atlètic
- Für die Legende ist es eine emotionale Rückkehr
- Busquets spielte am drittmeisten Partien für die Katalanen
Sergio Busquets (38) kehrt zum FC Barcelona zurück. Der Spanier wird Assistenztrainer bei Barça Atlètic, wie der Klub am Montag bekanntgibt. Er verstärkt damit das Team von Chefcoach Juliano Belletti (50) bei der zweiten Mannschaft von Barcelona. Daneben absolviert der ehemalige Mittelfeldspieler die Trainerkurse zum Erwerb der Trainerlizenz.
Busquets kehrt damit drei Jahre nach dem Ende seiner Zeit als Profispieler bei Barcelona zum spanischen Meister zurück. Nach 15 Jahren im Trikot der Katalanen wechselte er im Sommer 2023 in die USA zu Inter Miami. Nach zweieinhalb Saisons beim MLS-Klub beendete er im Januar dieses Jahres seine Karriere als Spieler – und startet nun seine Trainerlaufbahn.
Busquets verbrachte fast ganze Karriere in Barcelona
Für den 38-Jährigen bedeutet das Amt als Co-Trainer bei Barça Atlètic eine emotionale Rückkehr zu seinem Jugendverein. Busquets wurde in Barcelonas Akademie ausgebildet und verbrachte seine Karriere bis auf sein Engagement in Miami bei den Spaniern.
Für Barcelona absolvierte er insgesamt 722 Einsätze und hat damit nach Lionel Messi (39, 778 Einsätze) und Xavi (46, 767 Einsätze) am drittmeisten Spiele für Barça bestritten. Nun beginnt er bei seinem Herzensverein ein neues Kapitel und gibt seine jahrelange Erfahrung den Nachwuchsspielern weiter.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deportivo Alaves
1
3
3
1
RCD Espanyol Barcelona
1
3
3
3
Sevilla FC
1
1
3
4
Racing Santander
1
0
1
4
Villarreal CF
1
0
1
6
Athletic Bilbao
0
0
0
6
Atletico Madrid
0
0
0
6
CA Osasuna
0
0
0
6
Elche CF
0
0
0
6
FC Barcelona
0
0
0
6
FC Malaga
0
0
0
6
RC Celta de Vigo
0
0
0
6
RC Deportivo La Coruna
0
0
0
6
Real Betis Balompie
0
0
0
6
Real Madrid
0
0
0
6
Real Sociedad
0
0
0
6
Valencia CF
0
0
0
18
Rayo Vallecano
1
-1
0
19
Getafe CF
1
-3
0
19
Levante UD
1
-3
0