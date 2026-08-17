DE
FR
Abonnieren

Drei Jahre nach Abschied
Legende kehrt zu Barça zurück

Eine Legende kehrt nach Barcelona zurück. Sergio Busquets wird Assistent von Juliano Belletti bei Barça Atlètic, der zweiten Mannschaft der Katalanen.
Publiziert: 14:42 Uhr
|
Aktualisiert: vor 10 Minuten
Kommentieren
1/4
Sergio Busquets wird Assistenztrainer der zweiten Mannschaft von Barcelona.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Sergio Busquets beginnt Trainerlaufbahn bei Barça Atlètic
  • Für die Legende ist es eine emotionale Rückkehr
  • Busquets spielte am drittmeisten Partien für die Katalanen
Manuela_Bigler_Freelancerin Sportredaktion & Respeakerin_Blick_2-Bearbeitet.jpg
Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Sergio Busquets (38) kehrt zum FC Barcelona zurück. Der Spanier wird Assistenztrainer bei Barça Atlètic, wie der Klub am Montag bekanntgibt. Er verstärkt damit das Team von Chefcoach Juliano Belletti (50) bei der zweiten Mannschaft von Barcelona. Daneben absolviert der ehemalige Mittelfeldspieler die Trainerkurse zum Erwerb der Trainerlizenz.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Busquets kehrt damit drei Jahre nach dem Ende seiner Zeit als Profispieler bei Barcelona zum spanischen Meister zurück. Nach 15 Jahren im Trikot der Katalanen wechselte er im Sommer 2023 in die USA zu Inter Miami. Nach zweieinhalb Saisons beim MLS-Klub beendete er im Januar dieses Jahres seine Karriere als Spieler – und startet nun seine Trainerlaufbahn.

Busquets verbrachte fast ganze Karriere in Barcelona

Für den 38-Jährigen bedeutet das Amt als Co-Trainer bei Barça Atlètic eine emotionale Rückkehr zu seinem Jugendverein. Busquets wurde in Barcelonas Akademie ausgebildet und verbrachte seine Karriere bis auf sein Engagement in Miami bei den Spaniern.

Mehr Fussball
PSG-Dominanz im Supercup beendet – Lens jubelt
Thauvin einziger Torschütze
PSG-Dominanz im Supercup beendet – Lens jubelt
Spanischer Weltmeister verlässt Manchester City
Nach sieben Jahren
Spanischer Weltmeister verlässt Manchester City
Nati-Star Freuler hat einen neuen Klub gefunden
Nach Bologna-Abgang
Nati-Star Freuler hat einen neuen Klub gefunden
Holt Dortmund statt El Mala nun gleich zwei neue Stars?
BVB wirbelt auf Transfermarkt
Holt Dortmund statt El Mala nun gleich zwei neue Stars?

Für Barcelona absolvierte er insgesamt 722 Einsätze und hat damit nach Lionel Messi (39, 778 Einsätze) und Xavi (46, 767 Einsätze) am drittmeisten Spiele für Barça bestritten. Nun beginnt er bei seinem Herzensverein ein neues Kapitel und gibt seine jahrelange Erfahrung den Nachwuchsspielern weiter.

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
LaLiga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
1
3
3
1
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
1
3
3
3
Sevilla FC
Sevilla FC
1
1
3
4
Racing Santander
Racing Santander
1
0
1
4
Villarreal CF
Villarreal CF
1
0
1
6
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
0
0
0
6
Atletico Madrid
Atletico Madrid
0
0
0
6
CA Osasuna
CA Osasuna
0
0
0
6
Elche CF
Elche CF
0
0
0
6
FC Barcelona
FC Barcelona
0
0
0
6
FC Malaga
FC Malaga
0
0
0
6
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
0
0
0
6
RC Deportivo La Coruna
RC Deportivo La Coruna
0
0
0
6
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
0
0
0
6
Real Madrid
Real Madrid
0
0
0
6
Real Sociedad
Real Sociedad
0
0
0
6
Valencia CF
Valencia CF
0
0
0
18
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
1
-1
0
19
Getafe CF
Getafe CF
1
-3
0
19
Levante UD
Levante UD
1
-3
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
FC Barcelona
FC Barcelona
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Barcelona
        FC Barcelona