Eine Legende kehrt nach Barcelona zurück. Sergio Busquets wird Assistent von Juliano Belletti bei Barça Atlètic, der zweiten Mannschaft der Katalanen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sergio Busquets beginnt Trainerlaufbahn bei Barça Atlètic

Für die Legende ist es eine emotionale Rückkehr

Busquets spielte am drittmeisten Partien für die Katalanen

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Sergio Busquets (38) kehrt zum FC Barcelona zurück. Der Spanier wird Assistenztrainer bei Barça Atlètic, wie der Klub am Montag bekanntgibt. Er verstärkt damit das Team von Chefcoach Juliano Belletti (50) bei der zweiten Mannschaft von Barcelona. Daneben absolviert der ehemalige Mittelfeldspieler die Trainerkurse zum Erwerb der Trainerlizenz.

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Busquets kehrt damit drei Jahre nach dem Ende seiner Zeit als Profispieler bei Barcelona zum spanischen Meister zurück. Nach 15 Jahren im Trikot der Katalanen wechselte er im Sommer 2023 in die USA zu Inter Miami. Nach zweieinhalb Saisons beim MLS-Klub beendete er im Januar dieses Jahres seine Karriere als Spieler – und startet nun seine Trainerlaufbahn.

Busquets verbrachte fast ganze Karriere in Barcelona

Für den 38-Jährigen bedeutet das Amt als Co-Trainer bei Barça Atlètic eine emotionale Rückkehr zu seinem Jugendverein. Busquets wurde in Barcelonas Akademie ausgebildet und verbrachte seine Karriere bis auf sein Engagement in Miami bei den Spaniern.

Für Barcelona absolvierte er insgesamt 722 Einsätze und hat damit nach Lionel Messi (39, 778 Einsätze) und Xavi (46, 767 Einsätze) am drittmeisten Spiele für Barça bestritten. Nun beginnt er bei seinem Herzensverein ein neues Kapitel und gibt seine jahrelange Erfahrung den Nachwuchsspielern weiter.

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