Rodri wechselt von Manchester City zu Barcelona. Nach wochenlangem Ablösepoker einigen sich die Klubs offenbar. Der Spanier unterschreibt einen Vierjahresvertrag beim spanischen Meister.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rodri wechselt von Manchester City zu Barcelona, Einigung über Wechsel erzielt

Barcelona zahlt 76,5 Millionen Euro nach abgelehnten Angeboten von 45 und 60 Millionen

Rodri unterschreibt Vierjahresvertrag beim spanischen Meister

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Der Transferpoker um Rodri (30) nimmt konkrete Formen an. Wie «The Athletic» berichtet, soll der Wechsel von Manchester City zu Barcelona inzwischen beschlossene Sache sein. So hat sich der Premier-League-Klub mit den Katalanen auf einen Verkauf des Mittelfeldspielers geeinigt. Dazu gab auch Transfer-Experte Fabrizio Romano sein berühmtes «Here we go».

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

City hat demnach nach wochenlangem Hin und Her nun das dritte Angebot in Höhe von 76,5 Millionen Euro angenommen. Zuvor hatten die Skyblues zwei Angebote in Höhe von 45 und 60 Millionen Euro abgelehnt.

City wollte verlängern

Rodri hatte 2019 von Atlético Madrid zu Manchester City gewechselt. Mit den Cityzens holte er vier Mal die Meisterschaft sowie 2023 den Champions-League-Titel. Nach dem spanischen EM-Triumph 2024 gewann er ausserdem den Ballon d'Or. Bei der vergangenen WM führte er Spanien als Captain zum Titel und wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt.

Die Engländer wollten den Spanier aufgrund seiner Top-Leistungen eigentlich halten und seinen im Sommer 2027 auslaufenden Vertrag verlängern. Das Angebot von Barcelona war nun aber offenbar zu verlockend, um es abzulehnen. Beim spanischen Meister soll Rodri einen Vierjahresvertrag unterschreiben.

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen