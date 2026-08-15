Remo Freuler ist auf seiner Klubsuche fündig geworden: Der Nati-Mittelfeldspieler unterschreibt bei Olympiakos Piräus einen Zweijahresvertrag.

Lucas Werder Reporter Fussball

Remo Freuler (34) hat einen neuen Klub gefunden. Gemäss Blick-Informationen ist sich der Nati-Mittelfeldspieler mit Olympiakos Piräus einig und wird beim griechischen Rekordmeister einen Zweijahresvertrag unterschreiben. Eine Ablöse ist nicht fällig, sein Vertrag in Bologna ist Ende Juni ausgelaufen.

Mit Ausnahme eines einjährigen Engagements bei Nottingham Forest spielte Freuler seit 2016 in Italien. Erst für Atalanta Bergamo, seit 2023 für Bologna. Gerne hätte er seine Karriere dort auch fortgesetzt. Laut Blick-Informationen wollte ihm sein Ex-Klub aber nur einen Vertrag für ein weiteres Jahr anbieten, Freuler hätte aber gerne für zwei weitere Saisons unterschrieben.

Die gewünschte Vertragslaufzeit hat er nun in Griechenland bekommen. Nach Pajtim Kasami (2014 bis 2016 und 2022 bis 2023) ist Freuler erst der zweite Schweizer, der für Olympiakos auflaufen wird.