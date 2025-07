1/19 Die Welt nimmt Abschied von Diogo Jota. Auch zahlreiche Fussball-Stars erscheinen bei der Beerdigung des Liverpool-Stars und seines Bruders André Silva. Foto: Getty Images

Der plötzliche Tod von Diogo Jota (†28) schockte die Fussballwelt. Der Liverpool-Star und sein Bruder André Silva (†25) verstarben in der Nacht auf Donnerstag bei einem Autounfall in Spanien.

Während Liverpool um seinen portugiesischen Offensivspieler trauert, zeigt der Klub mit einer schönen Geste Grösse. Wie portugiesische Medien berichten, sollen die Reds nämlich die restlichen zwei Jahresgehälter aus Jotas Vertrag der Familie bezahlen.

14 Millionen Euro

Jota soll laut «fussballtransfers.com» rund 583'000 Euro pro Monat verdient haben, was einem jährlichen Salär von sieben Millionen Euro entspricht. So sollen Jotas Hinterbliebene nun also ungefähr 14 Millionen Euro erhalten.

Jotas ehemalige Teamkollegen erweisen ihm in Portugal die letzte Ehre. Am Freitagabend reisten diverse Spieler der Reds nach Portugal, um zu trauern. Am Samstag nahmen sie und viele weitere Stars aus der Welt des Fussballs an der emotionalen Beerdigung teil.