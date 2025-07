Vor dem Stadion Fans singen in Gedenken an Diogo Jota (†28)

Viele Fans versammelten sich vor der Anfield Road, um sich von Diogo Jota zu verabschieden. In Gedenken an den 28-Jährigen stimmten sie zu einer musikalischen Einlage an und sangen «seinen» Song.

