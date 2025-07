1/7 Diogo Jota und sein Bruder André Silva verstarben am Donnerstag bei einem Autounfall in Spanien. Foto: Getty Images

Darum gehts Fussballwelt trauert um Liverpool-Stürmer Diogo Jota, der bei Autounfall verstarb

Trainer und Mitspieler teilen emotionale Erinnerungen und Würdigungen

Robertson erzählt rührende Geschichte, van Dijk «am Boden zerstört»

Andri Bäggli Redaktion Sport

Die Fussballwelt trauert um Diogo Jota (†28). Der Liverpool-Stürmer verstarb am Donnerstag bei einem Autounfall. Entsprechend gross ist die Anteilnahme von Wegbegleitern des Portugiesen. Einige Fans der Reds fordern, dass Jotas Rückennummer nicht mehr vergeben wird. Der 28-Jährige galt als Fanliebling – erhielt sogar einen eigenen Song (siehe Video oben). Sein Coach Arne Slot (46) lernte den Fangesang bei seinem Amtsantritt im vergangenen Sommer als einen der ersten kennen.

«Ich hatte zuvor noch nicht mit ihm zusammengearbeitet, aber mir war sofort klar, dass Diogo etwas Besonderes an sich haben muss, wenn die Liverpool-Fans, die im Lauf der Jahre schon so viele grossartige Spieler gesehen haben, einen so einzigartigen Fangesang für ihn haben», schreibt Slot in seiner Würdigung.

Es sei schwierig für ihn, die Tragödie zu begreifen: «Was soll man sagen? Was kann man in einem Moment wie diesem sagen, wenn der Schock und der Schmerz noch so unglaublich frisch sind? Ich wünschte, ich hätte die richtigen Worte, aber ich weiss, dass ich sie nicht habe.» Seinen Brief beendet er mit den Worten «Sein Name ist Diogo» – in Anlehnung an Jotas Fan-Song.

Grosse Anteilnahme

Auch andere Mitspieler sind schockiert über den Verlust ihrer Nummer 20. So schreibt Liverpool-Captain Virgil van Dijk (33) in einem emotionalen Instagram-Beitrag: «Ich kann es nicht glauben. Ich will es nicht glauben. Ich bin völlig am Boden zerstört.» Weiter schreibt der Innenverteidiger: «Es ist so grausam und ungerecht. Mein Herz bricht für deine ganze schöne Familie, für Rute und deine Kinder.»

Andy Robertson (31) erzählt in seiner Anteilnahme eine Anekdote aus ihrer gemeinsamen Zeit: «Er war der britischste ausländische Spieler, den ich je getroffen habe. Wir scherzten immer, er sei eigentlich Ire ... Ich versuchte natürlich, ihn zum Schotten zu machen. Ich nannte ihn sogar Diogo MacJota.» Sie haben gemeinsam Darts geschaut und seien an Pferderennen gegangen. Der Besuch des Traditionsrennens in Cheltenham dieses Jahr sei eines der grössten Highlights gewesen. «Danke, dass du in meinem Leben warst – und es besser gemacht hast», schreibt Robertson zum Schluss.

Mehrere Schweigeminuten

Für Sturmkollege Darwin Nunez (26) gebe es keine Worte, die den Schmerz lindern. «Ich werde dich immer mit deinem Lächeln in Erinnerung behalten, als guten Begleiter auf und neben dem Spielfeld.» Sein früherer Mitspieler Trent Alexander-Arnold (26), der diesen Sommer zu Real Madrid gewechselt ist, teilt ebenfalls seine Anteilnahme: «Es ist so schwer, die richtigen Worte zu finden, wenn Kopf und Herz darum ringen, zu akzeptieren, dass jemand, der einem so viel bedeutet, von uns gegangen ist. Wenn der Schmerz etwas nachlässt, möchte ich mich mit einem breiten Lächeln an Diogo erinnern. Er war ein grossartiger Teamkollege und ein wahrer Freund.»

Real Madrid, das derzeit an der Klub-WM spielt, hielt eine Trauerminute im Training ab, genauso wie Bayern München. Auch an der EM in der Schweiz gab es vor dem Spiel zwischen Italien und Belgien sowie Spanien und Portugal eine Schweigeminute. An den Partien am Freitagabend werden zwei weitere folgen.