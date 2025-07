Fussball-Profi Diogo Jota und sein Bruder André Silva sterben bei tragischem Autounfall in Spanien. Der ehemalige Liverpool-Spieler heiratete erst vor kurzem. Vereine, Weggefährten und Politiker zeigen sich tief erschüttert über den Verlust.

Jota war 49-facher Nationalspieler und wurde mit Liverpool englischer Meister

Pascal Keusch Redaktor Sport

Der Tod von Liverpool-Profi Diogo Jota (†28) schockt die Fussballwelt. Klubs, Weggefährten und selbst Politiker zeigen sich ob des Dramas tief betroffen.

Der portugiesische Fussballverband zeigt sich zutiefst erschüttert über den Tod des 49-fachen Nationalspielers. Via X schreibt die Seleção: «Er war ein aussergewöhnlicher Mensch, der von allen Kollegen und Gegnern respektiert wurde, jemand mit einer ansteckenden Fröhlichkeit.»

Der Verband werde alles unternehmen, um ihr Vermächtnis zu ehren. Im Andenken an Diogo Jota und dessen Bruder André Silva, der selbst auch Fussballer war und in Portugals zweiter Liga für Penafiel auflief, wird es beim Spiel der Frauen-EM zwischen Portugal und Spanien (ab 21 Uhr) zu einer Schweigeminute kommen.

Vereine sprechen ihr Beileid aus

Auch der FC Liverpool, Diogo Jotas letzter Arbeitgeber, zeigt sich erschüttert. Aus Respekt vor der Privatsphäre will der Klub vorerst auf weitere Stellungnahmen verzichten.

Mit Liverpool wurde der Offensivspieler in der vergangenen Saison englischer Meister. Die Premier League schreibt: «Der Fussball hat einen Champion verloren, der für immer vermisst werden wird.» Zahlreiche weitere englische Klubs bekunden ebenfalls ihr Mitgefühl. Auch Diogo Jotas früheren Vereine, Atlético Madrid, Wolves und FC Porto, sprechen der Familie und den Angehörigen via X ihr aufrichtiges Beileid aus.

0:22 Ausgerechnet der Derby-Sieg: Letztes Tor von Diogo Jota brachte das Anfield zum Beben

Xhaka und Shaqiri melden sich

FCB-Star Xherdan Shaqiri spielte 2020 für ein Jahr mit Diogo Jota zusammen bei Liverpool. In seiner Instagram-Story am Donnerstag trauert der Schweizer um seinen ehemaligen Teamkollegen. Mit Granit Xhaka zeigt sich ein weiterer Schweizer erschüttert. In seiner Zeit bei Arsenal spielte der Nati-Star acht Mal gegen den Portugiesen.

Manchester-United-Legende und heutiger TV-Experte Gary Neville reagiert auf X mit bewegenden Worten: «Das sind herzzerreissende Nachrichten über Diogo Jota und seinen Bruder. Meine ganze Liebe und meine besten Wünsche gehen an seine Familie.» Auch die Liverpool-Legende Jamie Carragher spricht ihr Beileid aus.

Ronaldo zeigt sich erschüttert

Sein portugiesischer Teamkollege Ruben Neves drückt seine Trauer mit einem Sprichwort aus: «Menschen gehen nur verloren, wenn man sie vergisst.»

Ebenfalls via Instagram meldet sich der portugiesische Superstar Cristiano Ronaldo: «Das macht keinen Sinn. Wir waren gerade noch zusammen in der Nationalmannschaft, du hattest gerade geheiratet. Deiner Familie, deiner Frau und deinen Kindern spreche ich mein Beileid aus und wünsche ihnen alle Kraft der Welt. Ich weiss, dass du immer bei ihnen sein wirst. Ruht in Frieden, Diogo und André. Wir alle werden euch vermissen.»

Luis Montenegro, Premierminister von Portugal, schreibt: «Es ist ein trauriger Tag für den Fussball und für den nationalen und internationalen Sport.» Diogo Jota habe Portugal eine grosse Ehre erwiesen.

