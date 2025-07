Mit Diogo Jota (†28) geht der Liebling der Liverpool-Fans

1/6 In Liverpool wehen die Flaggen auf Halbmast. Foto: IMAGO/Propaganda Photo

Es ist eine Nachricht, die die Fussballwelt und weit darüber hinaus erschüttert: Liverpool-Star Diogo Jota kommt in der Nacht auf Donnerstag zusammen mit seinem Bruder mit dem Auto in Spanien von einer Strasse ab. Der Lamborghini geht in Flammen auf, Jota verbrennt bei lebendigem Leibe und lässt im Alter von nur gerade 28 Jahren sein Leben.

Mit seinem Tod hinterlässt Jota seine Jugendliebe Rute Cardoso. Zehn Jahre lang waren die beiden ein Paar, bevor sie sich am 22. Juni in Jotas Heimatstadt Porto das Ja-Wort gaben. Nebst seiner Frau hinterlässt der Portugiese auch drei kleine Kinder – um die er sich mit viel Hingabe kümmerte. Regelmässig wurde er in Liverpool von Fans dabei gesichtet, wie er seine Kinder von der Schule abgeholt hat.

Liverpool-Fans widmeten ihm ein eigenes Lied

In der Industriestadt im Nordwesten Englands wurde Jota so längst auch abseits des Rasens zum Liebling – auch weil er über Themen sprach, über die viele lieber schweigen. «Mit jemandem zu reden und laut über Probleme zu reden, hilft», sagte Jota im Herbst 2024 in einem Interview über mentale Gesundheit. «Es passiert auch mir, dass ich Ängste habe. Wenn ich sie aber laut ausspreche, gibt es mir schon ein anderes Gefühl. Darum ist es wichtig, mit jemandem zu sprechen.»

61 Tore und 26 Assists gelangen ihm in 180 Spielen für die Reds. Weit mehr wären es wohl geworden, hätte Jota nicht immer mal wieder verletzt gefehlt. Den Fans wars egal – seit seinem Wechsel an die Anfield Road hatte er sich längst in die Herzen der Anhänger gespielt. «He’s a lad from Portugal, better than Figo don’t you know – oh, his name is Diogo!», sangen die Liverpool-Fans regelmässig auf den Rängen, wenn Jota sein grosses Können wieder aufblitzen liess.

Auch innerhalb seiner Teams war Jota beliebt. «Mit seiner ansteckenden Lebensfreude und Ausstrahlung war er eine feste Grösse in jedem Team», schreibt der portugiesische Verband in seinem Nachruf. Sein Teamkollege und Kabinennachbar Darwin Núñez sagt, er werde sich «immer an sein Lächeln erinnern, als guter Freund auf und neben dem Platz».

Talentierter FIFA-Spieler, grosser «Wer wird Millionär»-Fan

Jota glänzte auch abseits des Rasens mit seinem fussballerischen Können – an der Konsole. Während des Corona-Lockdowns im April 2020 gewann er ein FIFA-Turnier gegen andere Premier-League-Stars. Im Jahr 2021 klassierte er sich als bester Spieler auf der weltweiten FIFA-Champions-Leaderboard. Zwei Jahre später qualifizierte er sich als einer der besten FIFA-Spieler Europas für die eChampions League. Dazu gründete er sein eigenes eSports-Team «Luna Galaxy» – benannt nach einem seiner Beagle-Hunde.

Auch auf dem Handy spielte Jota gerne Spiele. Etwa Candy Crush – zum Zeitvertreib auf dem WC oder im Bus, wie er einmal während seiner Zeit bei den Wolverhampton Wanderers verriet. Ging es mal nicht an die Playstation, habe er sich gerne auch Fussballspiele aus Ligen aller Welt am TV angeschaut – zum Leidwesen seiner Partnerin: «Meine Freundin will Zuhause nicht so viel Fussball schauen, aber ich versuche mir Spiele jeder möglichen Liga anzusehen.»

Daneben schaute er gerne Tennis-Matches oder Quiz-Shows im TV – etwa «Wer wird Millionär». «Ich mag die Spannung rund um die Fragen», verriet er einst. Auch war er ein grosser Fan des britischen Musikers Sting: «Ich höre eigentlich nicht viel Musik. Aber wenn ich Fields of Gold höre, komme ich immer in Stimmung.»

Den Sting-Hit wird Jota nun im Himmel hören. Ebenso wie das ihm gewidmete Fan-Lied, das der Liverpool-Anhang in Gedenken nun noch inbrünstiger singen wird.