Darum gehts Fussball-Profi Diogo Jota stirbt bei tragischem Autounfall in Spanien

Jota heiratete vor elf Tagen seine langjährige Partnerin Rute Cardoso

Auch am Tag danach sitzt der Schock in der Fussballwelt tief. Der portugiesische Fussball-Profi Diogo Jota (†28) verunglückte am Donnerstag, 3. Juli, bei einem Autounfall gemeinsam mit seinem Bruder André Silva (†25) in der spanischen Provinz Zamora tödlich. Der Lamborghini des Liverpool-Stars soll von der Strecke abgekommen sein und danach Feuer gefangen haben.

Jotas Tod ist eine Tragödie. Der Fussballer hatte gerade erst geheiratet. Vor elf Tagen gaben sich Jota und seine langjährige Partnerin, Rute Cardoso (28), das Jawort. Die drei gemeinsamen Kinder lächeln stolz auf dem Hochzeitsfoto mit Mami und Papi. Am Mittwoch, einen Tag vor seinem Tod, postete der Fussballer noch ein Video dazu auf Instagram, schrieb: «Ein Tag, den wir niemals vergessen werden.» Sie hatten sich am 22. Juni in Portugal im Kreis von Familie und Freunden ewige Liebe versprochen. Doch das Schicksal riss sie auseinander.

Paar verliebte sich in der Schulzeit

Jotas und Cardosos Beziehung gehört nicht in die Kategorie «reicher Profifussballer und Topmodel-Ehefrau finden zusammen». Diogo war Rutes Schulschatz – und umgekehrt. Die beiden waren seit über einem Jahrzehnt ein Paar. Sie lernten sich schon als Teenager kennen, besuchten 2012 zusammen das Gymnasium in Porto und verliebten sich dort. Seither postete Rute Cardoso auf Instagram immer wieder gemeinsame Schnappschüsse.

Im April 2014 teilte Rute einen Post, der heute tieftraurig stimmt: Zu einem Schwarz-Weiss-Bild mit Jota schrieb Cardoso: «Ich akzeptiere es nicht, dich jemals zu verlieren.» Mehr als zehn Jahre später hat das Schicksal sie und Jota auseinandergerissen.

Jota war ein Familienmensch

Jota und Cardoso haben drei kleine Kinder, um die sich Jota mit viel Hingabe kümmerte. Regelmässig wurde er in Liverpool gesichtet, wie er seine Kinder von der Schule abgeholt hat. 2021 kam Sohn Dinis zur Welt, 2023 wurde der kleine Duarte geboren, vergangenes Jahr wurden sie zudem Eltern einer Tochter, deren Namen nicht bekannt ist.

Seit der Schulzeit begleitete Cardoso den Portugiesen bei seiner aufstrebenden Fussballkarriere. 2017 wechselte Jota von Atlético Madrid zu Wolverhampton, und das Paar zog gemeinsam nach England. Drei Jahre später folgte Jotas Wechsel nach Liverpool, der wichtigste Transfer seiner Karriere.

Am Donnerstag hat die wunderbare Liebesgeschichte von Diogo Jota und Rute Cardoso ein viel zu frühes Ende gefunden.