Manchester City ist derzeit unter Beschuss. Der Verein könnte für Finanzvergehen böse abgestraft werden und sogar Titel verlieren. Darauf wurde Natispieler und Ex-City-Söldner Manuel Akanji angesprochen.

Darum gehts ManCity soll 2009 bis 2018 Einnahmen künstlich erhöht haben.

City legte Berufung ein; mögliche Strafen sind noch offen.

Akanji vertraut dem Klub und hofft, seine Titel zu behalten.

Fabienne Kleinhenz

Die Nationalmannschafts-Pause ist vorbei. Und wenn am kommenden Sonntag Manchester City zum Kracher gegen Liverpool antritt, wird auch der Finanzskandal rund um die Citizens wieder noch mehr im Fokus stehen.

Wie Untersuchungen einer unabhängigen Kommission der Liga ergeben haben, schloss ManCity zwischen 2009 und 2018 Scheinverträge mit einer Reihe von kommerziellen Partnern ab, welche die effektiven Vereinbarungen zwischen den Parteien falsch darstellten und sich «zudem auf Scheinvereinbarungen mit anderen stützten, um die Einnahmen des Vereins künstlich aufzublähen und seine Kosten zu senken».

Damit verschleierte der Verein seine finanzielle Lage gegenüber Wirtschaftsprüfern und Fussballbehörden. ManCity wurde in 114 von 115 Anklagepunkten schuldig gesprochen.

Akanji: «Das wäre sonst sehr schade»

Der Klub hat bereits angekündigt, das Urteil weiterziehen zu wollen. Kein Wunder, drohen doch drakonische Strafen. Von einer Mega-Busse ist die Rede. Im Raum stehen aber auch ein happiger Punktabzug sowie die Aberkennung von gewonnenen Meisterschaften.

Darauf angesprochen wurde auch Nati-Abwehrchef Manuel Akanji (31) im Rahmen der Nati-Auftritte in den vergangenen Tagen. Akanji lief von 2022 bis 2025 für ManCity auf und gewann mit dem Klub unter anderem zweimal die Meisterschaft und einmal die Champions League. Der Zeitraum von Akanjis Engagement in England fällt zwar nicht in den von den Behörden untersuchten Zeitraum, trotzdem sagt er zu der Angelegenheit: «Ich hoffe, ich kann meine Titel behalten. Das wäre sonst sehr schade.»

Er habe immer noch Kontakt mit einigen Spielern von ManCity, so Akanji, der mittlerweile bei Inter spielt. Er wisse zwar auch nicht mehr über die Angelegenheit, aber: «Als ich noch da war, hiess es, es sei alles unter Kontrolle. Ich vertraue den Verantwortlichen des Klubs.»

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Haaland bleibt positiv, Mourinho findets amüsant

Kontakt wird er bestimmt auch zu Erling Haaland pflegen. Die beiden kennen sich auch aus gemeinsamen zeiten bei Borussia Dortmund und verstehen sich gut. Der Norweger wurde im Sky-Interview ebenfalls auf den Finanzskandal seines Klubs angesprochen. Der Superstar will positiv bleiben: «Wir müssen zusammenhalten. Wir müssen solidarisch bleiben und die Hoffnung bewahren. Ganz gleich, was im Leben passiert – man muss immer lächeln.» Man müsse sich auf die nächsten Spiele fokussieren und diese gewinnen.

Lächeln tut auch José Mourinho, allerdings auf eine etwas süffisante Art und Weise. Im Gespräch mit «Corriere dello Sport» sagt der trainer von Real Madrid: «Ich lache lieber ein bisschen darüber, denn ich glaube schon, dass wir zu einem Ergebnis kommen werden. Aber wir beide (Er und der Reporter von «Corriere dello Sport», Anm.d.Red.), die in den Sechzigern sind, müssen Glück haben, noch hier zu sein, wenn das endgültige Urteil fällt. Jetzt kommt ein Urteil, dann eine Berufung und so weiter.»

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