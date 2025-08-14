Dass Granit Xhaka Leverkusen nach zwei Jahren in Richtung Sunderland verlassen hat, stösst in Deutschland nicht nur auf Verständnis. Spielerlegende und TV-Experte Lotthar Matthäus nimmt deshalb jetzt Neo-Coach Erik ten Hag in die Pflicht.

1/5 Erik ten Hag (r.) muss sich vorwerfen lassen, nicht genug um Granit Xhaka gekämpft zu haben. Foto: imago/Jan Huebner

Darum gehts Bayer Leverkusen steht nach Ausverkauf vor einer Saison mit Fragezeichen

Lothar Matthäus kritisiert Neo-Coach Erik ten Hag für den Abgang von Granit Xhaka

Der Holländer habe nicht genug um das Herz der Mannschaft gekämpft Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Bayer Leverkusen steht nur etwas mehr als ein Jahr, nachdem man ungeschlagen zum ersten Meistertitel der Vereinshistorie marschiert ist, vor einer ungewissen Saison. Konnte man letzten Sommer den Ausverkauf verhindern, brach die Meistertruppe im letzten Monat auseinander. Der Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka, der die Binde auch bei seinem neuen Klub erhält, war der Letzte, der vom sprichwörtlich untergehenden Boot gesprungen ist.

Aber vom Ausbluten ist Leverkusen trotz Aderlass weit entfernt, zumindest wenn es nach dem deutschen Fussball-Experten Lothar Matthäus geht. In einer Saisonvorschau in der «Sportbild» tippt er Bayer 04 trotz Substanzverlust auf Platz 4, prophezeit Xhakas alten Teamkollegen also eine durchaus erfolgreiche Saison.

«Immerhin kann niemand den Leverkusenern vorwerfen, sie würden ihren Abgängen hinterherweinen», kommentiert Matthäus die Abgänge von Trainer Xabi Alonso (zu Real Madrid), Jonathan Tah (Bayern München), sowie Florian Wirtz und Jeremie Frimpong (beide Liverpool). «Dann auch noch Granit Xhaka zu Sunderland. Ich kann mich kaum erinnern, einen krasseren Umbruch bei einem Topteam gesehen zu haben», findet Matthäus.

«Ten Hag hat nicht genug um ihn gekämpft»

Für Matthäus sind die meisten Transfers «erklärbar, waren auch nicht zu verhindern», beim Abgang des Schweizers hört sein Verständnis allerdings auf. «Bei Xhaka lasse ich das nicht gelten!», stellt er unmissverständlich klar und schiesst gegen Alonso-Nachfolger Erik ten Hag. Der ehemalige Coach von Manchester United müsse sich vorwerfen lassen, «nicht genug um den Strategen und das Herz der Mannschaft gekämpft zu haben.»

Zwar hatte Ten Hag Ende Juli ein vermeintliches Machtwort gesprochen und öffentlich betont, Xhaka sei «zu wichtig, um ihn abzugeben». Nicht genug, wenn es nach Matthäus geht. Immerhin hat dieser gleich einen Tipp für den Leverkusen-Coach bereit, wie er den Xhaka-Verlust auffangen kann: «Er muss als absoluten Mittelfeldchef auf Robert Andrich setzen. Er kann den Rest des Meisterteams von 2024 anführen, um Leverkusen oben zu halten.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos