DE
FR
Abonnieren
Xhaka spricht erstmals als Sunderland-Captain
1:46
«Du wirst als Leader geboren»:Xhaka spricht erstmals als Sunderland-Captain

«Lasse ich nicht gelten!»
Legende schiesst nach Xhaka-Abgang gegen Leverkusen

Dass Granit Xhaka Leverkusen nach zwei Jahren in Richtung Sunderland verlassen hat, stösst in Deutschland nicht nur auf Verständnis. Spielerlegende und TV-Experte Lotthar Matthäus nimmt deshalb jetzt Neo-Coach Erik ten Hag in die Pflicht.
Publiziert: 17:18 Uhr
|
Aktualisiert: vor 19 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Erik ten Hag (r.) muss sich vorwerfen lassen, nicht genug um Granit Xhaka gekämpft zu haben.
Foto: imago/Jan Huebner

Darum gehts

  • Bayer Leverkusen steht nach Ausverkauf vor einer Saison mit Fragezeichen
  • Lothar Matthäus kritisiert Neo-Coach Erik ten Hag für den Abgang von Granit Xhaka
  • Der Holländer habe nicht genug um das Herz der Mannschaft gekämpft
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Bayer Leverkusen steht nur etwas mehr als ein Jahr, nachdem man ungeschlagen zum ersten Meistertitel der Vereinshistorie marschiert ist, vor einer ungewissen Saison. Konnte man letzten Sommer den Ausverkauf verhindern, brach die Meistertruppe im letzten Monat auseinander. Der Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka, der die Binde auch bei seinem neuen Klub erhält, war der Letzte, der vom sprichwörtlich untergehenden Boot gesprungen ist.

Aber vom Ausbluten ist Leverkusen trotz Aderlass weit entfernt, zumindest wenn es nach dem deutschen Fussball-Experten Lothar Matthäus geht. In einer Saisonvorschau in der «Sportbild» tippt er Bayer 04 trotz Substanzverlust auf Platz 4, prophezeit Xhakas alten Teamkollegen also eine durchaus erfolgreiche Saison.

«Immerhin kann niemand den Leverkusenern vorwerfen, sie würden ihren Abgängen hinterherweinen», kommentiert Matthäus die Abgänge von Trainer Xabi Alonso (zu Real Madrid), Jonathan Tah (Bayern München), sowie Florian Wirtz und Jeremie Frimpong (beide Liverpool). «Dann auch noch Granit Xhaka zu Sunderland. Ich kann mich kaum erinnern, einen krasseren Umbruch bei einem Topteam gesehen zu haben», findet Matthäus.

Mehr Fussball
«Vor Xhaka ziehe ich den Hut – Ndoye-Wechsel ist ein cleverer Schachzug»
Mit Video
Check zum Premier-League-Start
«Vor Xhaka ziehe ich den Hut – Ndoye-Wechsel ist clever»
Gladbach-Goalie Omlin verliert Captainbinde und Stammplatz
Doppelte Degradierung
Gladbach-Goalie Omlin verliert Captainbinde und Stammplatz
Tottenham-Stürmer Tel rassistisch beleidigt – Klub reagiert
Stürmer war tragische Figur
«Nichts als Feiglinge!» Tottenham reagiert auf Beschimpfungen gegen Tel
Ausgeliehener Rashford übt scharfe Kritik an Stammverein ManUtd
Mit Video
«Im Niemandsland gelandet»
Ausgeliehener Rashford übt scharfe Kritik an ManUtd

«Ten Hag hat nicht genug um ihn gekämpft»

Für Matthäus sind die meisten Transfers «erklärbar, waren auch nicht zu verhindern», beim Abgang des Schweizers hört sein Verständnis allerdings auf. «Bei Xhaka lasse ich das nicht gelten!», stellt er unmissverständlich klar und schiesst gegen Alonso-Nachfolger Erik ten Hag. Der ehemalige Coach von Manchester United müsse sich vorwerfen lassen, «nicht genug um den Strategen und das Herz der Mannschaft gekämpft zu haben.»

Zwar hatte Ten Hag Ende Juli ein vermeintliches Machtwort gesprochen und öffentlich betont, Xhaka sei «zu wichtig, um ihn abzugeben». Nicht genug, wenn es nach Matthäus geht. Immerhin hat dieser gleich einen Tipp für den Leverkusen-Coach bereit, wie er den Xhaka-Verlust auffangen kann: «Er muss als absoluten Mittelfeldchef auf Robert Andrich setzen. Er kann den Rest des Meisterteams von 2024 anführen, um Leverkusen oben zu halten.»

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
0
0
0
1
Arsenal FC
Arsenal FC
0
0
0
1
Aston Villa
Aston Villa
0
0
0
1
Brentford FC
Brentford FC
0
0
0
1
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
0
0
0
1
Burnley FC
Burnley FC
0
0
0
1
Chelsea FC
Chelsea FC
0
0
0
1
Crystal Palace
Crystal Palace
0
0
0
1
Everton FC
Everton FC
0
0
0
1
FC Fulham
FC Fulham
0
0
0
1
Leeds United
Leeds United
0
0
0
1
Liverpool FC
Liverpool FC
0
0
0
1
Manchester City
Manchester City
0
0
0
1
Manchester United
Manchester United
0
0
0
1
Newcastle United
Newcastle United
0
0
0
1
Nottingham Forest
Nottingham Forest
0
0
0
1
FC Sunderland
FC Sunderland
0
0
0
1
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
0
0
0
1
West Ham United
West Ham United
0
0
0
1
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
0
0
0
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
FC Bayern München
Bayer 04 Leverkusen
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Bayern München
        Bayer 04 Leverkusen