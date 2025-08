Xhaka führt Sunderland bei Debüt als Captain aufs Feld

1/6 Granit Xhaka hat gegen Betis Sevilla sein Sunderland-Debüt gegeben. Foto: Getty Images

Nach seinem Wechsel von Bayer Leverkusen nach Sunderland (15 Millionen Euro plus Boni) steht Granit Xhaka (32) am Samstag erstmals im Stadium of Light im Einsatz – und nimmt direkt die Chef-Rolle ein.

Im Testspiel gegen Betis Sevilla steht Xhaka in der Startelf und trägt wie in der Nati die Captainbinde. Sportlich läuft zwei Wochen vor dem Premier-League-Auftakt gegen West Ham (16. August) noch nicht alles rund. Gegen die Spanier, bei denen Nati-Kollege Ricardo Rodriguez nach 62 Minuten eingewechselt wird, verlieren die Nordengländer am Ende mit 0:1. Das einzige Tor erzielt Aitor Rubial (29) in der 74. Minute.

«In der ersten Halbzeit war es okay, wie wir den Ball kontrolliert, Chancen kreiert und aggressiv verteidigt haben. In der zweiten Halbzeit war der Rhythmus dann etwas langsamer. Wir brauchen Zeit und gemeinsame Erfahrungen. Dafür war dieses Spiel unter Wettkampfbedingungen sehr wichtig», bilanziert Sunderland-Coach Régis Le Bris (49) im Interview für die klubeigenen Social-Media-Kanäle.

Der Franzose sieht sein Team, für das neben Xhaka auch Goalie Robin Roefs (22, 10,5 Millionen Euro aus Nijmegen) und Reinildo Mandava (31, ablösefrei von Atlético Madrid) zwei weitere Neuzugänge debütieren, in der Saisonvorbereitung auf dem richtigen Weg.

Bis es für den Aufsteiger ernst gilt, warten noch zwei Tespiele. Am 9. August (15 Uhr) spielt man auswärts gegen den FC Augsburg, am 10. August gehts zu Hause gegen LaLia-Vertreter Rayo Vallecano (17.30 Uhr).