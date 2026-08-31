Liverpool verpflichtet Champions-League-Sieger Barcola

PSG-Star Bradley Barcola wechselt für eine Rekordsumme von PSG zu Liverpool. Es ist der teuerste Abgang aus der französischen Ligue 1.

Pascal Keusch Redaktor Sport

Nach langen Verhandlungen ist es nun fix: Bradley Barcola (23) wird künftig für Liverpool auflaufen. Der schnelle Flügelspieler verlässt Champions-League-Sieger PSG für ein Gesamtpaket inklusive Bonuszahlungen von schätzungsweise 120 bis 130 Millionen Franken. Damit ist Barcola der teuerste Spieler, der die französische Ligue 1 bislang verlassen hat. Auch in Liverpools Transfer-Rekordliste reiht er sich weit vorne ein. Dort belegt der Franzose hinter Rekordtransfer Alexander Isak (135 Mio. Franken) Platz zwei.

«Mein Lebenstraum ist es, die Premier League zu gewinnen»

«Es hat lange gedauert, aber ich bin sehr glücklich, für Liverpool zu spielen. Alles, was ich will, ist auf dem Platz zu stehen und spielen zu können», sagt Barcola, der mit grossen Ambitionen auf die Insel kommt: «Ich hoffe, Grosses erreichen zu können. Zunächst einmal ist es einer meiner grössten Lebensträume, die Premier League zu gewinnen.»

Für Paris erzielte er in 152 Spielen 39 Tore und lieferte dazu 37 Vorlagen. Seine Karriere startete der 1.87 m grosse Flügel in Lyon. Mit dem Wechsel zu Liverpool wagt er nun erstmals den Schritt ins Ausland.