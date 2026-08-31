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Für Rekordsumme
Liverpool verpflichtet Champions-League-Sieger Barcola

PSG-Star Bradley Barcola wechselt für eine Rekordsumme von PSG zu Liverpool. Es ist der teuerste Abgang aus der französischen Ligue 1.
Publiziert: vor 46 Minuten
|
Aktualisiert: vor 12 Minuten
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Jetzt ist es fix: Bradley Barcola wechselt zu Liverpool.
Foto: AFP
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Pascal KeuschRedaktor Sport

Nach langen Verhandlungen ist es nun fix: Bradley Barcola (23) wird künftig für Liverpool auflaufen. Der schnelle Flügelspieler verlässt Champions-League-Sieger PSG für ein Gesamtpaket inklusive Bonuszahlungen von schätzungsweise 120 bis 130 Millionen Franken. Damit ist Barcola der teuerste Spieler, der die französische Ligue 1 bislang verlassen hat. Auch in Liverpools Transfer-Rekordliste reiht er sich weit vorne ein. Dort belegt der Franzose hinter Rekordtransfer Alexander Isak (135 Mio. Franken) Platz zwei. 

«Mein Lebenstraum ist es, die Premier League zu gewinnen»

«Es hat lange gedauert, aber ich bin sehr glücklich, für Liverpool zu spielen. Alles, was ich will, ist auf dem Platz zu stehen und spielen zu können», sagt Barcola, der mit grossen Ambitionen auf die Insel kommt: «Ich hoffe, Grosses erreichen zu können. Zunächst einmal ist es einer meiner grössten Lebensträume, die Premier League zu gewinnen.»

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Für Paris erzielte er in 152 Spielen 39 Tore und lieferte dazu 37 Vorlagen. Seine Karriere startete der 1.87 m grosse Flügel in Lyon. Mit dem Wechsel zu Liverpool wagt er nun erstmals den Schritt ins Ausland.

Premier League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Manchester City
Manchester City
2
4
6
2
Hull City
Hull City
2
3
6
3
Chelsea FC
Chelsea FC
2
2
6
4
Brentford FC
Brentford FC
2
3
4
5
Newcastle United
Newcastle United
2
2
4
6
Everton FC
Everton FC
2
2
4
7
Leeds United
Leeds United
2
1
4
8
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
2
3
3
9
Arsenal FC
Arsenal FC
1
3
3
10
Manchester United
Manchester United
2
1
3
11
FC Sunderland
FC Sunderland
2
0
3
12
Ipswich Town
Ipswich Town
2
-2
3
13
Liverpool FC
Liverpool FC
2
0
2
14
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
2
-1
1
14
Nottingham Forest
Nottingham Forest
2
-1
1
16
FC Fulham
FC Fulham
2
-2
0
17
Aston Villa
Aston Villa
1
-4
0
17
Coventry City
Coventry City
2
-4
0
19
Crystal Palace
Crystal Palace
2
-5
0
20
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
2
-5
0
Champions League
UEFA Europa League
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