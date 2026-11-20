Das erste Training von Mauricio Pochettino wird von einem Vorfall überschattet: Mit einer Drohne ist die nicht-öffentliche Einheit gefilmt worden. Der Schnüffler hat sich mittlerweile entschuldigt.

Darum gehts Eine Drohne filmte das erste, nicht öffentliche Training von United-Coach Mauricio Pochettino

Der Betreiber von CC Overview löschte das Video auf YouTube und entschuldigte sich für die Aktion

Der Kanalbetreiber verneinte die Beteiligung anderer Klubs, United äusserte sich nicht zum Vorfall

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Schnüffel-Alarm bei Manchester United: Ausgerechnet im ersten Training von Mauricio Pochettino (54) als neuem Übungsleiter der Red Devils hat eine Drohne das Trainingsgelände im Manchester-Vorort Carrington überflogen und dabei die hinter verschlossenen Türen stattfindende Einheit gefilmt. Wenig später landete das Video sogar auf YouTube.

Dort ist es nun allerdings nicht mehr zu finden: Der Betreiber des Accounts CC Overview, auf dem das Material ursprünglich hochgeladen worden ist, hat es mittlerweile wieder gelöscht und sich für die Aktion entschuldigt. «Während der Flug nach den geltenden Gesetzen erlaubt war, akzeptiere ich, dass es von meiner Seite unmoralisch war», geht aus einem am Freitag publizierten Beitrag hervor.

Andere Premier-League-Klubs nicht involviert

Gleichzeitig dementiert er, dass Premier-League-Rivalen von Manchester United, etwa Liverpool, am Sonntag Gegner der Red Devils bei Pochettinos Einstand, in die Aktion involviert gewesen seien. Stattdessen betont der anonyme Besitzer des Kanals: «Meine Absicht ist es gewesen, Mauricio Pochettino den Fans erstmals im Trainingsanzug von United zu zeigen.»

Er sei davon ausgegangen, dass sich die Spieler zu diesem Zeitpunkt erst beim Warm-up und nicht bei einer «bedeutenden Trainingseinheit» befinden würden. Zudem habe er fälschlicherweise geglaubt, dass das Training für Medien zugänglich gewesen sei.

Manchester United selbst hat sich zum Vorfall und den damit verbundenen Sicherheitslücken noch nicht geäussert.