Darum gehts
- Eine Drohne filmte das erste, nicht öffentliche Training von United-Coach Mauricio Pochettino
- Der Betreiber von CC Overview löschte das Video auf YouTube und entschuldigte sich für die Aktion
- Der Kanalbetreiber verneinte die Beteiligung anderer Klubs, United äusserte sich nicht zum Vorfall
Schnüffel-Alarm bei Manchester United: Ausgerechnet im ersten Training von Mauricio Pochettino (54) als neuem Übungsleiter der Red Devils hat eine Drohne das Trainingsgelände im Manchester-Vorort Carrington überflogen und dabei die hinter verschlossenen Türen stattfindende Einheit gefilmt. Wenig später landete das Video sogar auf YouTube.
Dort ist es nun allerdings nicht mehr zu finden: Der Betreiber des Accounts CC Overview, auf dem das Material ursprünglich hochgeladen worden ist, hat es mittlerweile wieder gelöscht und sich für die Aktion entschuldigt. «Während der Flug nach den geltenden Gesetzen erlaubt war, akzeptiere ich, dass es von meiner Seite unmoralisch war», geht aus einem am Freitag publizierten Beitrag hervor.
Andere Premier-League-Klubs nicht involviert
Gleichzeitig dementiert er, dass Premier-League-Rivalen von Manchester United, etwa Liverpool, am Sonntag Gegner der Red Devils bei Pochettinos Einstand, in die Aktion involviert gewesen seien. Stattdessen betont der anonyme Besitzer des Kanals: «Meine Absicht ist es gewesen, Mauricio Pochettino den Fans erstmals im Trainingsanzug von United zu zeigen.»
Er sei davon ausgegangen, dass sich die Spieler zu diesem Zeitpunkt erst beim Warm-up und nicht bei einer «bedeutenden Trainingseinheit» befinden würden. Zudem habe er fälschlicherweise geglaubt, dass das Training für Medien zugänglich gewesen sei.
Manchester United selbst hat sich zum Vorfall und den damit verbundenen Sicherheitslücken noch nicht geäussert.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
10
10
27
2
Brighton & Hove Albion
10
19
22
3
Manchester City
10
8
21
4
Liverpool FC
10
4
18
5
Chelsea FC
10
3
16
6
Everton FC
10
2
16
7
AFC Bournemouth
10
2
15
8
Brentford FC
10
5
14
9
Leeds United
10
2
14
10
Aston Villa
10
-3
13
11
Tottenham Hotspur
10
-1
12
12
Newcastle United
10
-3
12
13
Hull City
10
0
11
14
Ipswich Town
10
-5
11
15
FC Fulham
10
-2
10
16
Nottingham Forest
10
-4
9
17
Coventry City
10
-9
9
18
Manchester United
10
-5
8
19
FC Sunderland
10
-9
8
20
Crystal Palace
10
-14
7