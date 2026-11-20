Die Schweiz konnte 2024 live auf Instagram mitverfolgen, wie Kay Voser eine schwere Psychose durchlebte. Jetzt hat der einstige Fussballer ein Buch darüber geschrieben. Er redet mit Blick darüber, wie Menschen mit Psychosen geholfen werden kann.

Florian Raz Reporter Fussball

Es ist harter Stoff. Verfolgungs- und Grössenwahn, Todesängste, die Furcht, ganz alleine zu sein auf dieser Welt. Kay Voser (39) hat alles zusammen mit seiner Co-Autorin Nadine Gerber (46) aufgeschrieben.

Im Buch «Zwischen Wahn und Welt» beschreibt der Ex-Fussballer seine fast ein Jahr dauernde Psychose, die im September 2024 zu seiner Verhaftung führt und ihn sogar für vier Monate in Untersuchungshaft bringt. Vor allem aber versucht er, Wege für einen anderen Umgang mit Menschen mit psychotischen Symptomen aufzuzeigen.

Ich habe Kay Voser das erste Mal in seiner Zeit als Fussballer beim FC Basel getroffen. Später waren wir Arbeitskollegen. Ich als Journalist. Er als Praktikant und Fussball-Experte. Mitten in seiner Psychose wollte er, dass ich seine Biografie schreibe. Ich habe abgelehnt. Auch ich war mit der Situation überfordert. Auch ich habe mich während jener zehn Monate von ihm distanziert.

Was hätte ich anders machen können, was die Gesellschaft? Diese Fragen sind der Ausgangspunkt einer Folge des Blick-Podcasts «FORZA!», in der Kay Voser mit mir über die schwierigste Zeit in seinem Leben redet. Hier stark gekürzte Auszüge. Das Gespräch kann am Ende dieser Seite angehört und angeschaut werden.

Kay, du hast mich und zwei Journalisten-Kollegen im Herbst 2023 angefragt, ob wir ein Buch über dich schreiben würden. Das war das erste Mal, als mir aufgefallen ist, dass du dich verändert hattest. Du hattest dir die Haare rasiert …

Kay Voser: … und die Augenbrauen. Als wir uns damals getroffen haben, war ich in einer akuten Psychose mit Verfolgungswahn und allem Drum und Dran. Ich weiss noch, dass ich mich auf dem Weg ins Café verfolgt gefühlt habe. Ich dachte, im Tram sitzt mir ein Spion gegenüber mit Kopfhörern im Ohr.

Ich habe das nicht sofort begriffen. Mir ist aufgefallen, wie schnell du alles erledigt haben wolltest. Und dass der etwas schüchterne Kay, als den ich dich doch kennengelernt habe, niemals gesagt hätte: «Das wird ein Bestseller! Ich bin Kay Voser!»

Eigentlich bin ich genau das Gegenteil davon, oder? Das war damals eigentlich die grösste Veränderung. Ich habe auch viel schneller geredet und so dringlich. Wenn man weiss, was ich für ein Mensch bin, dann fragt man sich doch schon, warum ich plötzlich von einem Bestseller und dem Nobelpreis rede.

Gewisse Dinge, die du erzählt hast, haben für mich tatsächlich keinen Sinn gemacht. Andere fand ich interessant. Etwa, dass deine Krankheit verstärkt werden könnte durch die Angst davor, von anderen als krank bezeichnet zu werden.

Das war meine Theorie, die ich damals unbedingt beweisen wollte. Was macht es mit einem Menschen, wenn ihm alle sagen, er sei krank? Ich denke schon, dass das so verletzend sein kann, dass es einen um den Schlaf bringen kann. Und ohne Schlaf können Halluzinationen dazukommen. Heute würde ich das nicht mehr genau so unterschreiben. Ich denke, es ist komplexer. Aber ich bin mir sicher, dass die Stigmatisierung einen grossen Einfluss auf den Verlauf einer solchen Erkrankung hat. Du hast mir ja damals nicht einmal geglaubt, dass ich zu einem Psychologen gehe.

Ja, ich habe ihn gefragt, ob du wirklich bei ihm in Behandlung bist und wie ich dir helfen kann.

Aber wenn dir nicht einmal mehr das geglaubt wird, oder ob du geschlafen oder ein Gipfeli gegessen hast, dann kommst du aus der Erklärerei nicht mehr raus. Darum ist es so wichtig, dass das Umfeld bleibt, damit es Dinge verifizieren kann.

Du erhebst mit deinem Buch nicht den Anspruch, für alle Menschen mit psychotischen Erkrankungen zu sprechen.

Ich kann nur aus meinem Erleben reden. Psychosen und Schizophrenie sind so mannigfaltige Erkrankungen, die jeder Mensch anders erlebt. Mir ist wichtig zu sagen, dass es eine Krankheit ist, die sehr, sehr gut behandelbar ist. Mit Psychotherapie, mit Medikamenten. Und wenn das Umfeld informiert ist und das nötige Wissen hat, kann sehr vieles besser gemacht werden. Darum braucht es Aufklärung, weil das Umfeld bei der ersten Psychose ja gar nicht wissen kann, wie man sich verhalten soll. Und der erkrankte Mensch hat dann oft keine oder nur eine eingeschränkte Krankheitseinsicht.

Ich habe dein Buchprojekt abgelehnt. Ich hielt es ethisch für falsch, über einen Menschen mitten in einer psychischen Krise zu schreiben. Als Folge davon bist du auf Instagram gegangen, um deine Theorie zu beweisen. Du hast rund 11’000 Storys gepostet, die dich schliesslich ins Gefängnis gebracht haben. Als ich dir abgesagt habe, hätte jemand noch die Handbremse ziehen können?

Wenn meine Mutter noch gelebt hätte, wäre es ihr vielleicht gelungen, weil sie eigene Erfahrungen hatte. Sie hat mir auch in meiner ersten Psychose, die ich in meiner Zeit beim FC Basel durchlebt habe, extrem geholfen. Was ich sagen kann: Es ist meistens nicht sinnvoll, dem Wahn direkt zu widersprechen. Das bringt kaum etwas und kann die Überzeugung sogar noch verstärken. Aber ich würde den Wahn auch nie bestätigen. Wichtig ist, dass man so ruhig wie möglich reagiert. Fast so, als sei alles ganz normal. Weil jede deiner Regungen bei mir Angst oder das Gefühl der Bedrohung auslösen kann.

Kay Voser persönlich Kay Voser (39) spielte als Fussball-Profi für die Grasshoppers, Basel, Fulham, Sion, den FC Zürich und Charlotte Independence. Nach seiner Karriere auf dem Rasen machte er beim «Tages-Anzeiger» ein Praktikum als Sportjournalist und wurde Fussball-Experte bei SRF. Während seiner Zeit beim FCB durchlebte er seine erste Psychose, ohne dass die Öffentlichkeit davon etwas mitbekommen hätte. Im Herbst 2023 erkrankte er zum zweiten Mal. Diesmal sehr öffentlich. Rund 11'000 Instagram-Stories veröffentlichte Voser, bevor er im September 2024 verhaftet und in Untersuchungshaft gebracht wurde. Voser wurde vom Gericht für schuldunfähig erklärt. Heute lebt er ohne Symptome und hat ein Buch über seine Leben und einen möglichen Umgang mit Psychosen geschrieben: «Zwischen Wahn und Welt – ein Fussballer im Abseits des Lebens». Kay Voser (39) spielte als Fussball-Profi für die Grasshoppers, Basel, Fulham, Sion, den FC Zürich und Charlotte Independence. Nach seiner Karriere auf dem Rasen machte er beim «Tages-Anzeiger» ein Praktikum als Sportjournalist und wurde Fussball-Experte bei SRF. Während seiner Zeit beim FCB durchlebte er seine erste Psychose, ohne dass die Öffentlichkeit davon etwas mitbekommen hätte. Im Herbst 2023 erkrankte er zum zweiten Mal. Diesmal sehr öffentlich. Rund 11'000 Instagram-Stories veröffentlichte Voser, bevor er im September 2024 verhaftet und in Untersuchungshaft gebracht wurde. Voser wurde vom Gericht für schuldunfähig erklärt. Heute lebt er ohne Symptome und hat ein Buch über seine Leben und einen möglichen Umgang mit Psychosen geschrieben: «Zwischen Wahn und Welt – ein Fussballer im Abseits des Lebens». Mehr

Was hätte ich tun können?

Wenn du zum Beispiel gesagt hättest: «Schau Kay, es tut mir leid, dass du das gerade so erlebst. Schauen wir mal mit dem Buchprojekt, das braucht ja auch Zeit. Aber ich bin da.» Das hätte vielleicht geholfen. Ich habe mich so verlassen gefühlt, verstehst du? Das hat sich damals wie Verrat angefühlt. Ich dachte, es kann doch nicht sein, dass ich krank werde – und so viele wenden sich ab. Heute sehe ich es viel differenzierter und verstehe, warum Leute überfordert waren. Warum sie vielleicht auch das Gefühl hatten, sie müssten sich schützen. Aber es ist wirklich wichtig, dass die Leute bleiben. Und dass sie ihre Emotionen möglichst verbergen, wenn ich schon unter Verfolgungswahn leide. Auch wenn das extrem schwierig ist. Aber es kann entscheidend sein und auch lebensrettend, wenn das Umfeld einen auffangen kann.

Am Tag, an dem du verhaftet wurdest, war ich selbst kurz davor, bei der Polizei anzurufen. Wäre das richtig gewesen?

Ich sage einfach: bitte nicht vorschnell Anzeige erstatten wegen verbaler Äusserungen eines Menschen in einer schweren Psychose. Weil du danach nicht bestimmst, was mit dieser Anzeige geschieht. Ob der Angezeigte monatelang in U-Haft muss, wie das mir passiert ist. Ich würde eher die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) anrufen. Und wenn es dringend ist, die Polizei, dann sagen: «Er ist möglicherweise selbst- oder fremdgefährdet. Nein, ich will keine Anzeige erstatten, ich möchte, dass der Mensch in medizinische Behandlung kommt, er ist krank.»

Die Hürde für diesen Anruf ist extrem hoch. Weil man dem betroffenen Menschen die Selbstbestimmung wegnimmt.

Wenn ich mich in einer akuten Psychose befinde, kann ich kaum noch selbstbestimmte Entscheidungen treffen. Man sagte mir: «Du wolltest keine Medikamente.» Nein, ich wollte nicht keine Medikamente. Ich hatte Angst, vergiftet zu werden. Oder: «Du wolltest keine Hilfe.» Nein, ich konnte die Hilfe nicht als Hilfe erkennen. Wenn ein Mensch blutend auf der Strasse liegt, ruft man auch die Ambulanz und sagt ihm nicht: «Hol dir doch bitte selber Hilfe.» Ich habe heute eine Patientenverfügung, in der steht, dass ich so schnell wie möglich eine Zwangsmedikation möchte. Die ist auch nicht schön. Aber sie ist für mich das kleinere Übel, wenn sie verhindert, dass ich ein Jahr lang unter Todesangst leide, meinen Ruf, mein Geld, Beziehungen verliere und auch noch anderen Menschen schade. Ich bin heute frei von Symptomen. Aber wenn jemand irgendwann merkt, dass ich wieder in eine schwere Psychose gerate, bitte medizinische Hilfe organisieren, den Notruf, die KESB oder die Polizei informieren. Gerne so schnell wie möglich.