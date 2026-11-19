Manchester United hat schon wieder einen neuen Trainer und steht wohl vor einem ereignisreichen Winter-Transferfenster. Denn diverse Spieler werden mit Mauricio Pochettinos Red Devils in Verbindung gebracht.

Darum gehts Manchester Uniteds neuer Trainer Mauricio Pochettino soll sich mit den Stürmern Pavlidis und Osimhen befassen

Auch Nico Paz gilt als Transferziel, doch der Argentinier ist heiss begehrt

Martinez soll United verlassen wollen, Fernandes-Verlängerung ist weiterhin Thema

Carlo Steiner Redaktor Sport

Mauricio Pochettino (54) hat sein neues Traineramt bei Manchester United erst am Mittwoch angetreten, hat aber offenbar schon grosse Pläne auf dem Transfermarkt. Es kursieren bereits diverse mögliche Neuzugänge in den englischen Medien.

Laut dem Portal Caught Offside, das eine anonyme Insider-Quelle zitiert, hat der Argentinier zwei Stürmer weit oben auf der Wunschliste. Vangelis Pavlidis (27), der in der laufenden Saison in 19 Spielen für Benfica Lissabon schon 19 Mal getroffen hat, soll eine Option sein und könne sich einen Wechsel nach England vorstellen.

Auch mit Galatasaray-Stürmer Victor Osimhen (27) soll Pochettino gerne zusammenarbeiten wollen. Als Trainer von Chelsea habe ihn Pochettino unbedingt verpflichten wollen. Allerdings sei ein Transfer aufgrund der Ablöse- und Gehaltsvorstellungen eher unwahrscheinlich, erklärt die Quelle. Des Weiteren sollen die Red Devils Dortmunds Serhou Guirassy (30) und Ex-Brentford-Knipser Ivan Toney (30) von Al-Ahli aus Saudi-Arabien als mögliche Back-up-Optionen für das Sturmzentrum im Auge haben, da Benjamin Sesko (23) noch bis ins neue Jahr verletzt fehlt.

Holt United argentinischen Youngster?

Wie die «Sun» berichtet, könnte die Ankunft von Pochettino dem Klub im Rennen um ein grosses Transferziel helfen. Doch im Kampf um seinen argentinischen Landsmann Nico Paz (22), der aktuell von Real Madrid an Como ausgeliehen ist, ist ManUtd nicht alleine. Auch Arsenal, Chelsea und PSG werden mit dem Mittelfeld-Juwel in Verbindung gebracht.

Zuletzt gab es auch Gerüchte, dass der US-Amerikaner Weston McKennie (28) dem nun Ex-US-Trainer nach England folgen könnte. Dies dementierte der Mittelfeldspieler aber und verwies auf seinen Vertrag bei Juventus Turin, den er erst im März bis 2030 verlängert hat. Auch ein Transfer von Barcelonas Alejandro Balde (23) könnte schwierig werden. Barça-Sportchef Deco (49) sagte in der katalanischen Radiosendung «Tot Costa», dass der Linksverteidiger, der als mögliches Ziel von ManUtd und Liverpool gilt, nicht verkauft werden soll, obwohl er aktuell wenig Spielzeit erhält.

Abgangskandidaten und Fernandes-Verhandlungen

Auch auf der Abgangsseite dürfte sich im Winter-Fenster (1. Januar bis 2. Februar) etwas tun. Laut «Sun» soll Lisandro Martinez (28), der zuletzt für seine Kritik am eigenen Klub gebüsst wurde, den Klub verlassen wollen. Bezüglich Amad Diallo (24) berichten türkische Medien über Interesse von Besiktas Istanbul.

Und dann bleiben noch die Verhandlungen mit Captain Bruno Fernandes (32), der unlängst ein zweites Angebot zur Vertragsverlängerung abgelehnt hat, um die sich Pochettino kümmern muss. Es warten intensive Wochen auf den englischen Rekordmeister.

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