Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Trainer Nuno Espirito Santo verbietet Adama Traoré Gewichtheben wegen überschüssiger Muskeln

Teamkollege deckte Traorés Aktivitäten im Fitnessstudio in einem Social-Media-Video auf

Traoré, 30 Jahre alt, 1,78 m gross, wiegt 86 Kilo

Muskeln sind im Sport meist etwas Gutes – so auch im Fussball. Sie können aber auch zu viel werden, was laut seinem Trainer bei Adama Traoré (30) der Fall ist. «Ich habe ihm gesagt, er solle sich vom Gym fernhalten. Das ist eine der Sachen, die er meiner Meinung nach begreifen muss. Er stemmt genug Gewicht. Er wird Übungen zur Verletzungsprävention machen, aber kein Gewichtestemmen mehr», erklärt West-Ham-Coach Nuno Espirito Santo (52) am Montag an der Pressekonferenz vor dem London-Derby gegen Fulham.

Auslöser für das Verbot war ein Video auf den sozialen Medien seines Teamkollegen Crysencio Summerville (24). In diesem konfrontiert der Holländer Traoré mit seinen Aktivitäten im Kraftraum, über die er seiner Meinung nach nicht ganz ehrlich gewesen sein soll. «Warum lügst du und sagst den Leuten, du stemmst im Gym keine Gewichte?», fragt er den Ex-Barça-Star, der auf der Bank vor einer mit 125 Kilo bepackten Hantel sitzt. «Das ist nicht für mich», erwidert dieser. Seine Körpersprache – lachend hält er sich die Hand an die Stirn – spricht aber eine andere Sprache. Genauso wie das Verbot vom Trainer, das darauf folgte.

Externe Inhalte

«Er braucht noch Zeit, bis er sich angepasst hat»

Espirito Santo dürfte sich Sorgen um die Agilität und Geschwindigkeit seines 1,78 grossen und 86 Kilo schweren Flügelstürmers machen. Traoré, der für seine Wasserverdrängung bekannt ist, gilt nämlich auch als extrem schnell und flink. Sein Ex-Trainer bei Barcelona, Pep Guardiola (55), bezeichnete ihn einst als «Motorrad», weil keiner mit seinem Tempo umgehen könne.

In seiner Zeit bei den Wolverhampton Wanderers, wo Traoré bereits einmal unter Espirito Santo spielte, offenbarte der Trainer einst einen zusätzlichen Trick, wie der Spanier seinen Gegenspielern das Leben noch schwieriger mache. Er reibt sich die Arme mit Babyöl ein. «Er ist dann etwas rutschiger», so Espirito Santo 2021, «dadurch kann er seinen Geschwindigkeitsvorteil besser ausspielen.»

Oft zeigen konnte Traoré sein Können in letzter Zeit nicht. Im Januar wechselte er von Fulham, wo er nur noch selten zum Zug kam, zum Stadtrivalen West Ham. Doch auch unter seinem alten, neuen Trainer muss er zunächst mit der Rolle des Ergänzungsspielers vorliebnehmen. «Er braucht noch Zeit, bis er sich angepasst hat», erklärt Espirito Santo, «aber er hat schon eine neue Energie reingebracht.» Vielleicht kann er diese ja schon am Mittwochabend im Duell gegen seinen Ex-Klub Fulham unter Beweis stellen.