Schottlands Nati-Captain Andy Robertson blickt auf eine schwierige Liverpool-Saison zurück. Der Linksverteidiger glaubt, dass der Tod seines Freundes Diogo Jota die Mannschaft auch sportlich stärker getroffen hat, als viele damals ahnten.

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Lynn Piubel Redaktorin Sport

Schottlands Nationalmannschafts-Captain Andy Robertson (32) hat erstmals ausführlicher erklärt, wie belastend der Tod von Freund und Mitspieler Diogo Jota (1996 bis 2025) in der vergangenen Saison für das Team des FC Liverpool war.

Der Portugiese starb in der spanischen Provinz Zamora bei einem Überholmanöver aufgrund eines Reifenschadens. Auch sein Bruder André Silva kam dabei ums Leben. Robertson war elf Tage zuvor noch bei der Traumhochzeit von Jota und dessen Partnerin Rute Cardoso gewesen.

Für Liverpool kam die Tragödie zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Die Mannschaft ging als englischer Meister in die neue Saison und hatte mit grossen Transfers von Alexander Isak (26, 135 Mio. Franken) und Florian Wirtz (23, 117 Mio. Franken) für Aufsehen gesorgt. Doch in der Kabine war die Stimmung eine völlig andere. «Wir haben unseren Biss verloren», sagt Robertson rückblickend. Teilweise habe man sich gefragt, welchen Sinn Fussball überhaupt noch habe.

Liverpool verlor zwischen September und November neun von zwölf Spielen und fiel in der Premier League weit zurück. Am Ende reichte es nur für Platz fünf. Trainer Arne Slot (48) musste nach der enttäuschenden Saison gehen.

Wirtz hatte Einstiegsschwierigkeiten in Liverpool

Auch die neuen Stars hatten laut Robertson einen holprigen Auftakt in die neue Mannschaft. Mittelfeldspieler Wirtz kam von Bayer Leverkusen, Stürmer Isal von Newcastle United. Beide sollten Liverpool sofort verstärken, trafen aber auf eine Mannschaft, die noch mitten in der Trauer steckte. «Sie kamen zu einem Klub, der zutiefst gebrochen war», sagt Robertson. Es habe Monate gedauert, bis sich die Neuzugänge eingelebt hätten.

Robertson, der im Sommer zu Tottenham gewechselt ist, sieht Jotas Tod nicht als alleinigen Grund für die sportliche Krise. Für ihn war aber klar, dass Liverpool emotional nicht mehr dieselbe Mannschaft war. «Wir haben nicht an Fussball gedacht», sagt er. Nun, mehr als ein Jahr nach der Tragödie, wird deutlich, wie stark Jotas Tod auch auf dem Platz nachwirkte.