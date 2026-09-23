Wegen stockender Vertragsgespräche steht Alexis Mac Allister beim FC Liverpool vor einer ungewissen Zukunft. Der Weltmeister liebäugelt offen mit Optionen und bringt damit Bewegung in den Transfermarkt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Alexis Mac Allister bestätigt stockende Vertragsgespräche mit dem FC Liverpool

Er erhielt kein neues Angebot, trotz Verträgen für Szoboszlai und Gravenberch

35 Einsätze in 38 Ligaspielen der Liverpool-Meistersaison 2024/25

Lynn Piubel Redaktorin Sport

Keine Einigung in Sicht zwischen Alexis Mac Allister (27) und dem FC Liverpool. Wie der argentinische Weltmeister von 2022 im Gespräch mit dem TV-Sender ESPN bestätigte, ruhen die Verhandlungen über eine vorzeitige Vertragsverlängerung.

«Es gibt noch keine endgültige Entscheidung. Mein Vertrag läuft noch zwei Jahre. Wie gesagt, ich werde alles geben. In dieser Zeit kann viel passieren. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten. Hoffentlich wird es für weitere Jahre sein, aber wenn es nur zwei sind, werde ich sie mit meiner Familie geniessen müssen, denn ich habe keinen Zweifel daran, dass ich bei einem der besten Vereine der Welt bin», sagte der Mittelfeldspieler.

Liverpool ohne neues Vertragsangebot

Zwar wolle er bis zum Vertragsende alles geben, liess die Tür für einen Wechsel im Sommer aber offen. Bereits vor einigen Wochen hatte der Argentinier öffentlich gemacht, dass ihm die Klubführung mitgeteilt habe, man sei aktuell «nicht in der Lage», ihm ein neues Angebot vorzulegen.

Dass derzeit seine Mittelfeld-Kollegen Dominik Szoboszlai (25) und Ryan Gravenberch (24) neue Verträge erhielten, gefällt ihm nicht. «Ich habe die Nachricht erhalten, dass der Verein nicht in der Lage ist, mir einen neuen Vertrag anzubieten, was mich natürlich sehr, sehr traurig macht», sagt der argentinische Nationalspieler. Mac Allister schlug noch im vergangenen Sommer sogar konkrete Wechselangebote aus, um bei den «Reds» zu bleiben.

Im Juli 2023 wechselte Mac Allister von Brighton zu Liverpool. In der Meistersaison 2024/25 stand er in 35 von 38 Ligaspielen auf dem Platz. Auch unter dem neuen Cheftrainer Andoni Iraola (44) ist der Stratege gesetzt und traf zuletzt in der Champions League gegen Atlético Madrid sowie im Carabao Cup gegen Tottenham.