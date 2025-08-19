1/4 Wechselt in die Premier League: Noah Okafor. Foto: AFP

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Der Schweizer Nati-Spieler Noah Okafor (25) hat einen neuen Klub: Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano vermeldet, wechselt der Angreifer für rund 20 Millionen von der AC Milan zu Leeds United. In Yorkshire wird er einen Vertrag über vier Jahre mit Option auf ein weiteres unterschreiben.

Ganz durch ist der Wechsel aber noch nicht: Okafor wird in den nächsten 24 Stunden zum Medizintest nach England reisen. Der ist zwar meist Formsache, kann einen Transfer aber noch zum Scheitern bringen, wie Okafor aus eigener Erfahrung weiss: Im Januar 2025 war er bereits nach Leipzig gereist, doch der Bundesliga-Klub machte einen Rückzieher, weil sich der Spieler noch von einem Bandscheibenvorfall erholen musste.

Ein selbes Szenario ist allerdings nicht zu erwarten: Okafor ist derzeit topfit und wusste in der Vorbereitung mit der AC Milan zu überzeugen – traf unter anderem bei einem Testspielsieg gegen Liverpool doppelt. Nun wird er mit seinem neuen Klub bald in einem Pflichtspiel wieder auf die Reds treffen.

Kein Erfolg bei Milan – Meister mit Napoli

Okafor verlässt Italien damit zwei Jahre nach seinem Wechsel aus Salzburg wieder. Bei den Rossoneri konnte er die in ihn gesteckten Erwartungen allerdings nie ganz erfüllen. Über die Rolle als Rotationsspieler kam er nie heraus. Im Schnitt stand er bei seinen 54 Pflichtspiel-Einsätzen für Milan jeweils nur 30 Minuten auf dem Platz. Dennoch steuerte der 25-jährige Basler sieben Tore und fünf Vorlagen bei.

Im Januar 2025 verliess Okafor Milan dann bereits ein erstes Mal. Nach der unglücklichen Leipzig-Episode verpflichtete ihn Napoli auf Leihbasis. Doch auch bei den Süditalienern spielt Okafor nur eine Nebenrolle. Auf dem Weg zum Meistertitel kommt er nur zu vier Teileinsätzen. Nichtsdestotrotz verlässt er Italien nach zwei Jahren als Meister in Richtung Leeds United und Premier League. Dort dürfte, trotz des 1:0-Startsieges gegen Everton, der Abstiegskampf sein Alltag werden.