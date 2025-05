Preisgeld von 100 Millionen Franken Warum fehlen Barça und Liverpool an der Klub-WM?

Die Top-Teams des Weltfussballs bekommen in diesem Sommer keine Verschnaufpause. Schon in wenigen Wochen startet die neue Klub-WM in den USA. Wer ist dabei? Warum fehlen Barça und Liverpool – und wer kassiert richtig ab?

Publiziert: 16:50 Uhr | Aktualisiert: vor 39 Minuten