Fifa behält nichts 891 Millionen Franken Preisgeld bei Klub-WM

Die Fifa will 891 Millionen Franken (eine Milliarde Dollar) Preisgeld an die 32 Teilnehmer bei der Klub-WM in diesem Sommer ausschütten. Das beschloss das Fifa-Council laut einer Mitteilung.

Publiziert: 22:18 Uhr