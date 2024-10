Lionel Messi und Luis Suárez spielen mit Inter Miami an der Klub WM in den USA. Dies hat die Fifa nach dem MLS-Quali-Sieg des Vereins aus Florida bekanntgegeben. Hinter dem Auswahlverfahren steht ein grosses Fragezeichen.

Inter Miami gewinnt mit Messi (vorne r.) und Suárez (vorne 2.v.l.) die Quali der MLS und stellt einen neuen Punkterekord auf. Foto: AFP 1/6

Kurz zusammengefasst Inter Miami holt neuen Punkterekord in der MLS

Lionel Messi und Luis Suárez brillieren mit Toren

Der Verein qualifiziert sich für die Fifa Klub-WM

Carlo Steiner Praktikant Sport

Inter Miami sicherte sich in der Nacht auf Montag mit einem 6:2-Heimsieg gegen New England einen neuen Punkterekord in der US-amerikanischen Major League Soccer (MLS). Mit 74 Punkten aus 34 Spielen der Regular Season holte das Team aus Florida den Supporters' Shield, die Trophäe für den Quali-Sieg. Der Gegner am letzten Spieltag verliert damit die Rekordmarke aus dem Jahr 2021 an die Mannschaft der Superstars Lionel Messi und Luis Suárez (beide 37).

Die beiden Südamerikaner brillierten auch beim abschliessenden Kantersieg. Suárez (Uru) glich die Partie nach 0:2-Rückstand noch vor der Pause aus, Messi (Arg) sorgte mit einem Hattrick in der Schlussviertelstunde für den Endstand. So schliessen die Regular Season beide mit 20 Treffern ab.

Der Titel hat für Miami einen lukrativen Nebeneffekt. Der 2018 gegründete Verein, der seit 2020 in der MLS spielt, ist dank des Quali-Siegs an der Fifa Klub-WM im eigenen Land startberechtigt.

Undurchsichtiges Auswahlverfahren

Fifa-Präsident Gianni Infantino verkündete die Nachricht persönlich auf einer Fan- und Teamfeier nach dem Spiel. «Ihr habt gezeigt, dass ihr momentan der beste Verein in den USA seid», erklärte der Walliser. Der Weltverband hat damit eine andere Art und Weise, das beste US-Team zu bestimmen, als die MLS selbst. Der Meister wird nämlich erst in den Ende Oktober beginnenden Playoffs gekürt.

Pikant: Die Fifa hat zwar von Anfang an einen Platz für das Gastgeberland freigehalten, jedoch nicht publik gemacht, nach welchen Kriterien sie diesen vergibt. Dass Miami diese Ehre zuteilwird, wurde erst jetzt bekannt. Transparenz sieht anders aus. Dass das Eröffnungsspiel der Klub-WM im Hard Rock Stadium in Miami stattfindet, wirft weitere Fragen zum Auswahlverfahren auf, auch wenn es sich dabei nicht um das Heimstadion des Klubs handelt.

Diese Klub-WM-Teilnehmer stehen schon fest Europa (12): Chelsea, Real Madrid, Manchester City, FC Bayern München, Paris Saint-Germain, Inter Mailand, FC Porto, Benfica Lissabon, Borussia Dortmund, Juventus Turin, Atlético Madrid, Red Bull Salzburg Südamerika (5 von 6 stehen fest): Fluminense, Flamengo, Palmeiras (alle Br), River Plate, Boca Juniors (beide Arg) Im Halbfinal der Copa Libertadores stehen Mineiro, Botafogo (beide Bra), Peñarol (Uru) und River Plate (Arg). Bei einem Sieg von River Plate rückt Olimpia Asunción (Par) nach. Nord- und Mittelamerika (5): Monterrey, Club Leon, Pachuca (alle Mex), Seattle Sounders (USA) Afrika (4): Al Ahly (Äg), Wydad Casablanca (Mar), Espérance Tunis (Tun), Mamelodi Sundowns (Süda) Asien (4): Al-Hilal (Rsa), Urawa Red Diamonds (Jap), Ulsan (Kor), Al Ain (UAE) Ozeanien (1): Auckland City FC (Neus) Stand: 21.10.2024

Im nächsten Sommer duellieren sich 32 Teams um den Weltmeistertitel. 31 Tickets werden dabei nach einem vordefinierten Schema an die Kontinente vergeben. Die 12 europäischen Qualifikanten setzten sich beispielsweise aus den Champions-League-Siegern der Jahre 2021 bis 2024 und den besten acht übrigen Teams dieser vier CL-Saisons zusammen. Gewinnt ein Team mehr als einmal die Königsklasse oder sind schon zwei Teams aus dem gleichen Land qualifiziert, rücken die nächstbesseren Mannschaften nach.

