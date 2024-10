Beim VfL Bochum läuft es überhaupt nicht: Ein Punkt aus sieben Bundesligaspielen sowie das Aus im DFB-Pokal. Foto: imago/foto2press 1/5

«Ich freue mich darüber, dass ich hier bin, beim VfL Bochum, und freue mich auf die Bundesliga», sagte Peter Zeidler (62) Anfang Juni nach seinem Wechsel vom FC St. Gallen zum VfL Bochum. Über vier Monate nach seinem Amtsantritt ist seine Zeit auf dieser Trainerbank bereits wieder vorbei. Mit nur einem Punkt aus den ersten zehn Spielen liegen die Bochumer auf dem letzten Tabellenplatz der Bundesliga. Zeidler konnte mit seinem Team keinen einzigen Pflichtspielsieg feiern – auch nicht im Pokal, wo man gegen Zweitligist Jahn Regensburg verloren hatte. Sportdirektor Marc Lettau muss den Klub ebenfalls verlassen.

Auf Ilja Kaenzig, den Schweizer Geschäftsführer des VfL Bochum, wartet viel Arbeit. Und auf den neuen Trainer ein Mammutprogramm. Mit Bayern München, Eintracht Frankfurt, Meister Bayer Leverkusen und VfB Stuttgart hat man in den kommenden vier Spieltagen lediglich Hochkaräter vor der Brust. Wer dieser neue Trainer sein könnte, da führt die Spur in die Schweiz. Gemäss Blick-Informationen ist Urs Fischer (58) der Topkandidat bei den Bochumern. Erste Sondierungsgespräche soll es bereits gegeben haben – mehr aber auch nicht.

Für den 58-Jährigen wäre es nach Union Berlin die zweite Haltestelle in der Bundesliga. In der deutschen Hauptstadt führte Urs Fischer den Klub während fünf Jahren von der 2. Bundesliga in die Champions League, bis die Zusammenarbeit im November vergangenen Jahres beendet wurde. Zuletzt wurde Fischer immer wieder mit Klubs in Verbindung gebracht – beispielsweise beim VfL Wolfsburg nach der Entlassung von Niko Kovac oder zuletzt beim Schweizer Meister YB. Auch bei Bochum war Fischer bereits im Frühling ein heisser Kandidat, als man sich damals im Abstiegskampf von Thomas Letsch trennte. Im zweiten Versuch könnte es nun klappen mit dem Schweizer.