Bundesligist Bochum schmeisst Ex-FCSG-Trainer Zeidler raus

Gerade Mal acht Pflichtspiele stand Peter Zeidler an der Seitenlinie des VfL Bochum, nun ist bereits wieder Schluss. Der Bundesligist entlässt den ehemaligen FC St. Gallen-Trainer per sofort.

Peter Zeidler muss in Bochum seinen Stuhl räumen. Foto: IMAGO/Revierfoto 1/5

Nicolas Horni Sportredaktor

Die erste Trainerentlassung der neuen Bundesliga-Saison ist bereits Tatsache – und es trifft einen in der Schweiz bekannten: Peter Zeidler muss seinen Stuhl beim VfL Bochum bereits wieder räumen. Die Verantwortlichen des Ruhrpott-Klubs um den Schweizer Ilja Kaenzig ziehen aus dem miserablen Saisonstart mit nur einem Punkt aus sieben Spielen die Konsequenzen und stellen den 62-Jährigen frei.

Zeidler war im Sommer nach sechs Jahren und 242 Pflichtspielen in der Ostschweiz in die Bundesliga weitergezogen. Beim Bundesligisten, der in der letzten Saison nur haarscharf dem Abstieg entgangen war, gelangen Zeidler kein einziger Sieg. Den einzigen Punkt holte Zeidler Mitte September gegen Aufsteiger Holstein Kiel. Auch im Pokal musste der Deutsche eine bittere Niederlage einstecken: In der ersten Runde des DFB-Pokals flog Bochum gegen Zweitliga-Schlusslicht Jahn Regensburg raus.

Auch Sportdirektor muss gehen, Rolle der Schweizer Assistenten bleibt offen

Mit Zeidler muss auch gleich dessen Vorgesetzter Sportdirektor Marc Lettau gehen. «Trotz vieler Gespräche und Bemühungen in den vergangenen Wochen ist es nicht gelungen, signifikante Verbesserungen in sportlicher oder tabellarischer Hinsicht zu erzielen», vermeldet der Klub am Sonntagabend. «Unter Einbeziehung dieser Aspekte haben die Vereinsverantwortlichen zusammen mit der sportlichen Leitung sowie der Mannschaft eine gründliche Analyse vorgenommen.» Nun fehle die Überzeugung, in dieser personellen Konstellation den Klassenerhalt zu schaffen.

Ein Nachfolger ist derzeit noch nicht bekannt, über das weitere Vorgehen will der Verein «zeitnah informieren». Was mit Zeidlers Schweizer Assistenten Murat Ural (vom FCZ) und Maxime Antonilli (vom FCSG) passiert, wurde noch nicht kommuniziert.