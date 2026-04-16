Bis vor kurzem musste Silvan Hefti (28) untendurch. Beim HSV spielte er zuletzt keine Rolle mehr – nun fühlt er sich auf der anderen Seite der Welt wieder gebraucht. «Es fühlt sich gut an», sagt er im Gespräch mit Blick. Seit Ende Januar steht der Rechtsverteidiger bei D.C. United in Washington unter Vertrag und kommt regelmässig zum Einsatz. Geholt hat ihn ein alter Bekannter aus der Schweiz: René Weiler (52).
«Die letzten Monate in Hamburg waren sportlich eine Enttäuschung. Es gab keine echte Chance auf einen Turnaround. Ich hatte mir das Ende anders vorgestellt», gesteht Hefti. Letztlich habe er den Entscheid der Verantwortlichen aber akzeptiert. Privat habe er sich mit Frau und Kind in der Hansestadt zwar immer sehr wohlgefühlt. Doch die fehlende Spielzeit – und die ersten Gespräche mit Weiler – führten schliesslich zu einem mutigen Schritt. Die Familie entschied sich für einen Neuanfang.
Neue Rolle in neuem Land
«René hat mir vom ersten Telefonat an ein sehr gutes Gefühl gegeben», erzählt Hefti. Der Coach habe ihm einen klaren Plan aufgezeigt: Nach schwierigen Jahren soll D.C. United zurück in die Playoffs geführt werden. «Und ich soll als Leader vorangehen und eine Winner-Mentalität ins Team bringen. Das gefällt mir.»
Nach Stationen in Italien, Frankreich und Deutschland ist Hefti nun in der MLS gelandet – einer Liga, die in Europa nicht das höchste Ansehen geniesst und in der es keine Absteiger gibt. «Für mich ist das kein Karriere-Ausflug», betont er. Zwar liege die Liga technisch und taktisch unter den Top-5-Ligen, auch das Gefälle innerhalb der Teams sei grösser. «Aber es gibt Mannschaften, die auf europäischem Niveau mithalten könnten.»
Hefti geniesst den Kontrast zu Europa
Als Beispiel nennt er Inter Miami: «Das fühlt sich an wie ein Bundesliga-Gegner. Es wäre spannend, zu sehen, wie sie sich in Europa schlagen würden.» Auch im physischen Bereich müsse sich die MLS keineswegs verstecken, sagt Hefti.
Ganz anders ist dagegen das Drumherum. «Die Vermarktung ist komplett anders – hier ist alles stärker auf Events und Stars ausgerichtet.» Besonders eindrücklich war für ihn das Heimspiel gegen Inter Miami und Lionel Messi: «Normalerweise spielen wir vor maximal 20’000 Fans im Audi Field. Für dieses Spiel sind wir ins NFL-Stadion ausgewichen – am Ende waren 72’000 Zuschauer da.»
Die Fankultur sei entsprechend weniger heissblütig als in Europa. Nach intensiven Erfahrungen in Genua, Montpellier und Hamburg geniesst Hefti den Kontrast: «Es ist spannend, dieses amerikanische Lebensgefühl kennenzulernen. Bislang habe ich gute Eindrücke gesammelt.»
«WM-Hype ist noch nicht da»
Von der WM im kommenden Sommer ist in Washington derweil wenig zu spüren. «Der grosse Hype ist noch nicht da. Aber mir wurde gesagt: Wenn es losgeht, dann richtig.» Ob er selbst ein Spiel besuchen wird, ist offen: «In Washington wird nicht gespielt, und während die Liga in dieser Zeit pausiert, muss ich noch meinen Umzug abschliessen.» Klar ist nur: «Ich hoffe, dass die Nati so weit wie möglich kommt» – auch wenn er das als potenzieller Nati-Spieler nicht mehr ganz mit der Fanbrille verfolgt.
Bis zum WM-Start geniesst Hefti seinen Neustart in den USA: «Es macht Spass, wieder regelmässig zu spielen – und mit René, der sehr fordernd ist, auf einem guten Niveau zu arbeiten.»
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Philadelphia Union
34
22
66
2
FC Cincinnati
34
12
65
3
Inter Miami CF
34
26
65
4
Charlotte FC
34
9
59
5
New York City FC
34
6
56
6
Nashville SC
34
13
54
7
Columbus Crew
34
4
54
8
Chicago Fire
34
8
53
9
Orlando City SC
34
12
53
10
New York Red Bulls
34
1
43
11
New England Revolution
34
-7
36
12
FC Toronto
34
-7
32
13
CF Montreal
34
-26
28
14
Atlanta United FC
34
-25
28
15
DC United
34
-36
26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
San Diego FC
34
23
63
2
Vancouver Whitecaps FC
34
28
63
3
Los Angeles FC
34
25
60
4
FC Minnesota United
34
17
58
5
Seattle Sounders
34
10
55
6
Austin FC
34
-8
47
7
FC Dallas
34
-3
44
8
Portland Timbers
34
-7
44
9
Real Salt Lake
34
-11
41
10
San Jose Earthquakes
34
-3
41
11
Colorado Rapids
34
-12
41
12
Houston Dynamo
34
-13
37
13
Saint Louis City SC
34
-14
32
14
Los Angeles Galaxy
34
-20
30
15
Sporting Kansas City
34
-24
28