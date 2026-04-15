Vereinsboss Damien Comolli möchte mit Juve wieder um die Meisterschaft spielen. Dafür plant er einen grösseren Umbruch des Kaders. Das ist sein Plan für den Sommer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Juventus plant Kaderumbruch mit Stars wie Alisson Becker und Bernardo Silva

Alissons Marktwert beträgt 16 Mio. CHF, Hojbjerg 17 Mio. CHF

Kolo Muani und Silva könnten ablösefrei wechseln War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Juves Trophäenschrank wird langsam staubig. Der letzte Erfolg der alten Dame liegt zwei Jahre zurück, als Turin den italienischen Cup gewonnen hat. Noch länger her ist der letzte Serie-A-Titel. Die Bianconeri wurden 2020 italienischer Meister – das ist sechs Jahre her. Laut der italienischen Sportzeitung «Corriere dello Sport» plant Juventus jetzt einen grösseren Umbruch des Kaders. Stars wie Alisson Becker (33) und Bernardo Silva (31) sollen demnach auf der Einkaufsliste stehen.

Juve-Boss Damien Comolli (54) ist sich bewusst: «Ein anspruchsvoller Transfermarkt. Die Grundlage ist vorhanden, sonst hätte Spalletti uns nicht wieder in die Champions League geführt», sagt der Franzose an der Veranstaltung «Juventus One» und ist überzeugt: «Viele Spieler fühlen sich von Juve angezogen und würden kommen, ohne zu wissen, an welchem europäischen Wettbewerb wir nächstes Jahr teilnehmen werden.»

Umbrüche auf fast allen Positionen

Comolli führt noch an: «Wir brauchen Persönlichkeit, Charakter. Sie müssen nicht unbedingt viele Titel gewonnen haben.» Das lässt darauf schliessen, dass der Juve-Boss auf Schnäppchen aus ist und keine Rekordtransfers anpeilt. So könnte der dänische Nationalspieler Pierre-Emile Hojbjerg (30) ins Beuteschema passen. Bei Marseille steuert er das zentrale Mittelfeld und wurde mit Bayern als 20-Jähriger Meister. Sein Vertrag bei Marseille läuft im Sommer 2028 aus.

Zwischen den Pfosten soll ein grosser Name aus der Premier League zu den Italienern stossen. Alisson Beckers Vertrag bei Liverpool endet in einem Jahr und «Corriere dello Sport» schätzt, dass der Brasilianer die Reds wohl verlassen wird. Gleichzeitig ist auch die Zukunft des aktuellen Juve-Keepers ungewiss. Michele Di Gregorio (28) geniesst in Turin nicht mehr das höchste Ansehen. Die italienische Zeitung geht davon aus, dass er wohl keinen Stammplatz auf sicher hat.

Ablösefreie Optionen

Wie es mit Mittelstürmer Dusan Vlahovic (26) – sein Vertrag läuft diesen Sommer aus – weitergeht, steht aktuell noch nicht fest. Die Turiner sollen sich gemäss «Corriere dello Sport» um Kolo Muani (27) als Ersatz bemüht haben. Der Franzose steht noch bis zum Sommer bei PSG unter Vertrag, verbrachte die Saison bei Tottenham und wäre ablösefrei zu haben.

Zu guter Letzt wartet ganz Europa auf Bernardo Silva. Es steht praktisch fest, dass der Portugiese seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei Manchester City nicht mehr verlängern wird. Wo er seine Karriere weiterführt, steht hingegen noch nicht fest. Silva soll sich laut «Corriere dello Sport» jedoch nach der Stimmung in Turin erkundigt haben.

Juve-Boss Comolli steht vor einer grossen Herausforderung, den italienischen Rekordmeister aus der sportlichen Baisse zu heben. Optionen für Verpflichtungen sind vorhanden. Ob es dem Franzosen aber gelingt, die richtigen Spieler nach Turin zu lotsen, wird sich diesen Sommer zeigen.