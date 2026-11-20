Nati-Stürmer Breel Embolo gehört in der MLS zu den Spitzenverdienern: Im Lohnranking der nordamerikanischen Profi-Liga liegt er auf Rang fünf. Ein anderer Schweizer belegt sogar eine Spitzenposition.

Darum gehts Breel Embolo verdient in Atlanta pro Jahr über neun Millionen Franken mit garantierten Prämien

Im MLS-Lohnranking liegt Embolo auf Rang fünf, Lionel Messi führt mit fast 24 Millionen Franken

Roman Bürki verdient bei St. Louis rund 2,3 Millionen Franken und ist der bestbezahlte MLS-Torhüter

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Für Breel Embolo (29) nimmt Atlanta United viel Geld in die Hand: Knapp 14 Millionen Franken betrug die Ablösesumme für den Nati-Stürmer, den Atlanta United im Sommer von Rennes in die Major League Soccer lotste – und auch der Lohn des Baslers in Übersee lässt sich durchaus sehen.

Umgerechnet rund 8,2 Millionen Franken beträgt Embolos Jahressalär in Atlanta, wie aus dem aktuellen «Salary Guide» der MLS-Spielervereinigung MLSPA hervorgeht. Mit den «gesicherten Prämien», etwa Anteilen aus Marketing-Erträgen, steigt Embolos jährliches Einkommen gar auf über neun Millionen Franken. Darin nicht enthalten sind leistungsbezogene Prämien, etwa für Tore oder Punkte, da diese ergebnisabhängig und damit für die Spieler nicht garantiert sind.

Embolo lässt Ex-Bayern-Star hinter sich

Embolos Lohn in Atlanta macht ihn zu einem der Top-Verdiener der nordamerikanischen Profi-Liga – nur vier Spieler weisen gemäss dem «Salary Guide» ein höheres garantiertes Einkommen auf. Unangefochtener Spitzenreiter ist Lionel Messi (39): Der argentinische Superstar verdient mit seinem Vertrag bei Inter Miami fast 24 Millionen Franken pro Jahr.

Noch vor Embolo liegen mit Robert Lewandowski (38/16,4 Millionen Franken bei Chicago Fire), Antoine Griezmann (35/11,7 Millionen Franken bei Orlando City) und Heung-min Son (34/9,4 Millionen Franken bei Los Angeles FC) drei weitere Spieler, die nach einer grossen Karriere in Europa nach Nordamerika wechselten. Der langjährige Bayern-Star Thomas Müller (37) kommt bei den Vancouver Whitecaps dagegen «nur» auf rund 4,3 Millionen Franken.

Neben Embolo läuft mit Roman Bürki (36) aktuell noch ein zweiter Spieler mit Nati-Vergangenheit in der MLS auf – und der Keeper von St. Louis hat in einem Lohnranking gar die Spitzenposition inne: Mit einem Jahreseinkommen von rund 2,3 Millionen Franken ist der Berner der bestbezahlte Torhüter in Nordamerika.