Das gab es bei Manchester United noch nie! Mit Silvia Tuya stösst zum ersten Mal überhaupt eine Frau ins Trainerteam des englischen Rekordmeisters.

Darum gehts Sílvia Tuya wird bei Manchester United erste Trainerin im Team seit der Gründung des Vereins 1878

Die Spanierin hat einen Doktortitel in Sportwissenschaften und dozierte Sportpädagogik in Barcelona

Seit 2024 arbeitete Tuya mit Mauricio Pochettino für das Team USA

Fabienne Kleinhenz Redaktorin Sport

Die Red Devils bekommen weiter Verstärkung. Der neue Trainer Mauricio Pochettino (54) setzt für Kraft- und Konditionstraining auf die Spanierin Silvia Tuya (46). Und diese ist keine Unbekannte: Tuya hat einen Doktortitel in Sportwissenschaften und hat unter anderem in Barcelona Sportpädagogik doziert. Danach arbeitete sie in ihrer Heimat beim FC Levante Badalona in der höchsten spanischen Frauenfussballliga.

Im Oktober 2024 spannte Tuya dann mit Pochettino für die US-Nationalmannschaft der Männer zusammen und war auch bei der diesjährigen WM mit dabei. Auch dort war die Sportwissenschaftlerin die erste Frau auf dem Posten. In ihrer Karriere konnte Tuya bereits Erfahrungen in anderen Sportarten wie Rugby, Basketball und Triathlon sammeln. Neben Spanisch und Katalanisch spricht sie auch fliessend Englisch.

Bei den Red Devils wird sie aller Voraussicht nach eng mit Fitnesstrainer Sebastiano Pochettino (31) – dem Sohn von Mauricio – zusammenarbeiten.

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