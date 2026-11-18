Darum gehts
- Sílvia Tuya wird bei Manchester United erste Trainerin im Team seit der Gründung des Vereins 1878
- Die Spanierin hat einen Doktortitel in Sportwissenschaften und dozierte Sportpädagogik in Barcelona
- Seit 2024 arbeitete Tuya mit Mauricio Pochettino für das Team USA
Die Red Devils bekommen weiter Verstärkung. Der neue Trainer Mauricio Pochettino (54) setzt für Kraft- und Konditionstraining auf die Spanierin Silvia Tuya (46). Und diese ist keine Unbekannte: Tuya hat einen Doktortitel in Sportwissenschaften und hat unter anderem in Barcelona Sportpädagogik doziert. Danach arbeitete sie in ihrer Heimat beim FC Levante Badalona in der höchsten spanischen Frauenfussballliga.
Im Oktober 2024 spannte Tuya dann mit Pochettino für die US-Nationalmannschaft der Männer zusammen und war auch bei der diesjährigen WM mit dabei. Auch dort war die Sportwissenschaftlerin die erste Frau auf dem Posten. In ihrer Karriere konnte Tuya bereits Erfahrungen in anderen Sportarten wie Rugby, Basketball und Triathlon sammeln. Neben Spanisch und Katalanisch spricht sie auch fliessend Englisch.
Bei den Red Devils wird sie aller Voraussicht nach eng mit Fitnesstrainer Sebastiano Pochettino (31) – dem Sohn von Mauricio – zusammenarbeiten.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
10
10
27
2
Brighton & Hove Albion
10
19
22
3
Manchester City
10
8
21
4
Liverpool FC
10
4
18
5
Chelsea FC
10
3
16
6
Everton FC
10
2
16
7
AFC Bournemouth
10
2
15
8
Brentford FC
10
5
14
9
Leeds United
10
2
14
10
Aston Villa
10
-3
13
11
Tottenham Hotspur
10
-1
12
12
Newcastle United
10
-3
12
13
Hull City
10
0
11
14
Ipswich Town
10
-5
11
15
FC Fulham
10
-2
10
16
Nottingham Forest
10
-4
9
17
Coventry City
10
-9
9
18
Manchester United
10
-5
8
19
FC Sunderland
10
-9
8
20
Crystal Palace
10
-14
7