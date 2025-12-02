Skandal beim OGC Nizza: Zwei Spieler und der Sportdirektor wurden wegen einer sportlichen Krise körperlich angegriffen. Der Verein und der Ligaverband verurteilen die Vorfälle aufs Schärfste.

Darum gehts OGC Nizza in Krise: Fans stürmen Teambus nach sechs Niederlagen

Spieler und Sportdirektor wurden angegriffen, bespuckt und geschlagen

Julian Sigrist Redaktor Sport

Beim OGC Nizza läuft es aktuell überhaupt nicht. Der Verein aus dem Süden Frankreichs kassierte zuletzt wettbewerbsübergreifend sechs Pleiten in Folge. Zu viel für die Fans der Adler, die ihrem Unmut nach der 1:3-Auswärtspleite gegen Lorient am Sonntag freien Lauf liessen.

Wie aus einer Mitteilung des Klubs hervorgeht, wurde die Mannschaft bei ihrer Rückkehr aus Lorient von einer grossen Menschenmenge empfangen. Die französische Sportzeitung «L'Équipe» berichtet von rund 400 Leuten. Im Anschluss kam es zu Ausschreitungen, bei denen mehrere Vereinsmitglieder angegriffen wurden und Fans in den Teambus eingedrungen sind.

«Der Verein versteht die Frustration, die durch die Reihe von schlechten Leistungen und Auftritten, die weit von seinen Werten entfernt sind, entstanden ist. Die Ausschreitungen während dieser Versammlung sind jedoch inakzeptabel. Der OGC Nizza unterstützt die angegriffenen Vereinsmitglieder voll und ganz und verurteilt diese Taten auf das Schärfste», heisst es in der Mitteilung der Südfranzosen.

Betroffen waren laut «L'Équipe» die beiden Akteure Jeremie Boga (28) und Terem Moffi (26) sowie Sportdirektor Florian Maurice (51). Sie sollen aus der Menschenmenge heraus geschlagen und bespuckt worden sein. «Man riss ihm die Mütze vom Kopf, zog ihn an den Haaren und versetzte ihm dann etwa zehn Schläge, darunter einige in den Unterleib», beschreibt ein Zeuge den Angriffs auf Moffi die Situation. Die beiden betroffenen Spieler haben sich in der Folge für mehrere Tage krankgemeldet. Boga erstattete zudem Anzeige bei der Polizei.

Ligaverband schliesst sich den Klagen an

Der französische Ligaverband LFP verurteilt die Gewalttaten in einer Mitteilung «aufs Schärfste». «Diese völlig inakzeptablen Übergriffe verletzen die Integrität der Akteure und die Werte des Fussballs», heisst es weiter. Der LFP wolle sich den Klagen der Betroffenen anschliessen und dazu beitragen, dass die Vorfälle vollständig aufgeklärt werden. «Es geht darum, die Sicherheit aller Akteure des Fussballs zu gewährleisten.»