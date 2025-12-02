DE
FR
Abonnieren

Fan-Eklat in Frankreich
Spieler nach Pleiten-Serie bespuckt und geschlagen

Skandal beim OGC Nizza: Zwei Spieler und der Sportdirektor wurden wegen einer sportlichen Krise körperlich angegriffen. Der Verein und der Ligaverband verurteilen die Vorfälle aufs Schärfste.
Publiziert: 18:23 Uhr
|
Aktualisiert: vor 43 Minuten
Kommentieren
1/5
Die Fans des OGC Nizza sorgten nach der sechsten Pleite in Folge gegen Lorient für einen Eklat und attackierten die eigenen Spieler.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • OGC Nizza in Krise: Fans stürmen Teambus nach sechs Niederlagen
  • Spieler und Sportdirektor wurden angegriffen, bespuckt und geschlagen
  • Rund 400 Fans empfingen die Mannschaft nach der 1:3-Auswärtspleite
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Julian SigristRedaktor Sport

Beim OGC Nizza läuft es aktuell überhaupt nicht. Der Verein aus dem Süden Frankreichs kassierte zuletzt wettbewerbsübergreifend sechs Pleiten in Folge. Zu viel für die Fans der Adler, die ihrem Unmut nach der 1:3-Auswärtspleite gegen Lorient am Sonntag freien Lauf liessen.

Wie aus einer Mitteilung des Klubs hervorgeht, wurde die Mannschaft bei ihrer Rückkehr aus Lorient von einer grossen Menschenmenge empfangen. Die französische Sportzeitung «L'Équipe» berichtet von rund 400 Leuten. Im Anschluss kam es zu Ausschreitungen, bei denen mehrere Vereinsmitglieder angegriffen wurden und Fans in den Teambus eingedrungen sind.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

«Der Verein versteht die Frustration, die durch die Reihe von schlechten Leistungen und Auftritten, die weit von seinen Werten entfernt sind, entstanden ist. Die Ausschreitungen während dieser Versammlung sind jedoch inakzeptabel. Der OGC Nizza unterstützt die angegriffenen Vereinsmitglieder voll und ganz und verurteilt diese Taten auf das Schärfste», heisst es in der Mitteilung der Südfranzosen.

Mehr internationaler Fussball
«Das Vorgehen gefährdet unsere Fussballkultur»
Eklat um Stuttgart-Fans
«Das Vorgehen gefährdet unsere Fussballkultur»
Für die Bayern war das schon «ein kleines Down»
Kopf aus Schlinge gezogen
Für die Bayern war das schon «ein kleines Down»
Keine Sperre an WM – wie Cristiano Ronaldo seine Seele verkaufte
Mit Video
Pakt mit den Mächtigen
Keine Sperre an WM – wie Cristiano Ronaldo seine Seele verkaufte
Alles zur Gruppenauslosung für die WM 2026
Einschränkungen betreffen Nati
Alles zur Gruppenauslosung für die WM 2026

Betroffen waren laut «L'Équipe» die beiden Akteure Jeremie Boga (28) und Terem Moffi (26) sowie Sportdirektor Florian Maurice (51). Sie sollen aus der Menschenmenge heraus geschlagen und bespuckt worden sein. «Man riss ihm die Mütze vom Kopf, zog ihn an den Haaren und versetzte ihm dann etwa zehn Schläge, darunter einige in den Unterleib», beschreibt ein Zeuge den Angriffs auf Moffi die Situation. Die beiden betroffenen Spieler haben sich in der Folge für mehrere Tage krankgemeldet. Boga erstattete zudem Anzeige bei der Polizei.

Ligaverband schliesst sich den Klagen an

Der französische Ligaverband LFP verurteilt die Gewalttaten in einer Mitteilung «aufs Schärfste». «Diese völlig inakzeptablen Übergriffe verletzen die Integrität der Akteure und die Werte des Fussballs», heisst es weiter. Der LFP wolle sich den Klagen der Betroffenen anschliessen und dazu beitragen, dass die Vorfälle vollständig aufgeklärt werden. «Es geht darum, die Sicherheit aller Akteure des Fussballs zu gewährleisten.»

Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
RC Lens
RC Lens
14
12
31
2
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
14
15
30
3
Olympique Marseille
Olympique Marseille
14
21
29
4
OSC Lille
OSC Lille
14
11
26
5
FC Stade Rennes
FC Stade Rennes
14
6
24
6
Olympique Lyon
Olympique Lyon
14
6
24
7
AS Monaco
AS Monaco
14
1
23
8
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
14
6
22
9
Toulouse FC
Toulouse FC
14
1
17
10
OGC Nizza
OGC Nizza
14
-7
17
11
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
14
-5
16
12
Angers SCO
Angers SCO
14
-5
16
13
Paris FC
Paris FC
14
-5
15
14
Le Havre AC
Le Havre AC
14
-8
14
15
FC Lorient
FC Lorient
14
-10
14
16
FC Nantes
FC Nantes
14
-10
11
17
FC Metz
FC Metz
14
-17
11
18
AJ Auxerre
AJ Auxerre
14
-12
9
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Nizza
Nizza
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Nizza
        Nizza