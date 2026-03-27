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Entscheidung gefallen
Ligue 1 verschiebt PSG-Topspiel trotz Protest des Gegners

Das Ligue-1-Spitzenspiel PSG gegen Lens wird auf den 13. Mai verschoben. Die Liga will den Europapokal-Teilnehmern bessere Bedingungen bieten. Lens-Trainer Sage kritisiert die Entscheidung.
Publiziert: vor 51 Minuten
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Das Spiel zwischen PSG und Lens von Mitte April wird verschoben.
Foto: Getty Images
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Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Nach dem Zoff um die Verschiebung des Spitzenspiels zwischen PSG und Lens in der Ligue 1 ist nun klar: Die Partie wird verlegt. Der französische Ligaverband LFP hat offiziell bekannt gegeben, dass der Spitzenkampf erst am Mittwoch, den 13. Mai, stattfinden wird anstatt am 11. April. 

PSG hatte die Terminverschiebung beantragt, um sich auf die beiden Champions-League-Viertelfinalspiele gegen Liverpool am 8. und 14. April konzentrieren zu können. Der Vorstand der LFP hat diesem Antrag nun einstimmig zugestimmt. Auch die Partie von Conference-League-Teilnehmer Racing Strassburg gegen Brest vom gleichen Wochenende wird verschoben, damit sich Strassburg besser auf die Viertelfinalpartien gegen Mainz (9. und 16. April) vorbereiten kann. 

Lens leistete Widerstand gegen Verschiebung

Die LFP begründet die Entscheidung damit, dass man den beiden Europapokal-Teilnehmern «optimale Bedingungen» für ihre Viertelfinals garantieren und ihre Erfolgschancen mit dem spielfreien Liga-Wochenende zwischen den Europa-Spielen so erhöhen will. Dies vor dem Hintergrund der «strategischen Ausrichtung, Frankreich den fünften Platz im UEFA-Ranking zu sichern, der vier Startplätze in der Champions League garantiert».

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PSG-Gegner Lens dürfte den Entscheid der Spielverschiebung konsterniert zur Kenntnis nehmen. Lens hatte sich zuletzt deutlich gegen eine Spielverlegung gewehrt. «Wir sind damit nicht einverstanden», hatte Lens-Trainer Pierre Sage (46) vergangenen Freitag nach dem letzten Spiel gegen Angers noch Stellung auf den PSG-Antrag an die Liga bezogen.

Verschobenes Spiel dürfte Titelkampf entscheiden

Eine Spielverlegung untergrabe die sportliche Fairness, da in der Partie zwischen PSG und Lens die beiden Topteams der Ligue 1 aufeinandertreffen, begründete der Klub seine Haltung in einem Statement weiter. Die Nordfranzosen und die Hauptstädter sind nämlich nur einen Punkt voneinander getrennt, wobei PSG ein Spiel weniger absolviert hat. Die Partie, die nun zugunsten der Pariser verschoben wird, dürfte das wohl vorentscheidende Spiel um die Meisterschaft sein.

Die Liga hatte kein Gehör für die Argumente von Lens. Für sie zählen Europas Punkte mehr als nationale Chancengleichheit. Durch die Verschiebung hat Lens eine 15-tägige Wettkampfpause, danach geht es im Drei-Tages-Rhythmus weiter. Ob PSG hingegen die zusätzlichen Erholungstage nützen wird, wird sich Mitte April zeigen.

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Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
26
36
60
2
RC Lens
RC Lens
27
30
59
3
Olympique Marseille
Olympique Marseille
27
19
49
4
Olympique Lyon
Olympique Lyon
27
12
47
5
OSC Lille
OSC Lille
27
8
47
6
AS Monaco
AS Monaco
27
9
46
7
FC Stade Rennes
FC Stade Rennes
27
6
44
8
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
27
10
40
9
Toulouse FC
Toulouse FC
27
6
37
10
FC Lorient
FC Lorient
27
-4
37
11
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
27
-5
36
12
Angers SCO
Angers SCO
27
-13
32
13
Paris FC
Paris FC
27
-11
31
14
Le Havre AC
Le Havre AC
27
-13
27
15
OGC Nizza
OGC Nizza
27
-20
27
16
AJ Auxerre
AJ Auxerre
27
-14
22
17
FC Nantes
FC Nantes
26
-21
17
18
FC Metz
FC Metz
27
-35
14
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
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Lens
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