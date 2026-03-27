Das Ligue-1-Spitzenspiel PSG gegen Lens wird auf den 13. Mai verschoben. Die Liga will den Europapokal-Teilnehmern bessere Bedingungen bieten. Lens-Trainer Sage kritisiert die Entscheidung.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Nach dem Zoff um die Verschiebung des Spitzenspiels zwischen PSG und Lens in der Ligue 1 ist nun klar: Die Partie wird verlegt. Der französische Ligaverband LFP hat offiziell bekannt gegeben, dass der Spitzenkampf erst am Mittwoch, den 13. Mai, stattfinden wird anstatt am 11. April.

PSG hatte die Terminverschiebung beantragt, um sich auf die beiden Champions-League-Viertelfinalspiele gegen Liverpool am 8. und 14. April konzentrieren zu können. Der Vorstand der LFP hat diesem Antrag nun einstimmig zugestimmt. Auch die Partie von Conference-League-Teilnehmer Racing Strassburg gegen Brest vom gleichen Wochenende wird verschoben, damit sich Strassburg besser auf die Viertelfinalpartien gegen Mainz (9. und 16. April) vorbereiten kann.

Lens leistete Widerstand gegen Verschiebung

Die LFP begründet die Entscheidung damit, dass man den beiden Europapokal-Teilnehmern «optimale Bedingungen» für ihre Viertelfinals garantieren und ihre Erfolgschancen mit dem spielfreien Liga-Wochenende zwischen den Europa-Spielen so erhöhen will. Dies vor dem Hintergrund der «strategischen Ausrichtung, Frankreich den fünften Platz im UEFA-Ranking zu sichern, der vier Startplätze in der Champions League garantiert».

PSG-Gegner Lens dürfte den Entscheid der Spielverschiebung konsterniert zur Kenntnis nehmen. Lens hatte sich zuletzt deutlich gegen eine Spielverlegung gewehrt. «Wir sind damit nicht einverstanden», hatte Lens-Trainer Pierre Sage (46) vergangenen Freitag nach dem letzten Spiel gegen Angers noch Stellung auf den PSG-Antrag an die Liga bezogen.

Verschobenes Spiel dürfte Titelkampf entscheiden

Eine Spielverlegung untergrabe die sportliche Fairness, da in der Partie zwischen PSG und Lens die beiden Topteams der Ligue 1 aufeinandertreffen, begründete der Klub seine Haltung in einem Statement weiter. Die Nordfranzosen und die Hauptstädter sind nämlich nur einen Punkt voneinander getrennt, wobei PSG ein Spiel weniger absolviert hat. Die Partie, die nun zugunsten der Pariser verschoben wird, dürfte das wohl vorentscheidende Spiel um die Meisterschaft sein.

Die Liga hatte kein Gehör für die Argumente von Lens. Für sie zählen Europas Punkte mehr als nationale Chancengleichheit. Durch die Verschiebung hat Lens eine 15-tägige Wettkampfpause, danach geht es im Drei-Tages-Rhythmus weiter. Ob PSG hingegen die zusätzlichen Erholungstage nützen wird, wird sich Mitte April zeigen.

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