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Letzte Runden terminiert
Möglicher Abstiegskracher schliesst Bundesliga-Saison ab

Mitten in der Nationalmannschaftspause legt die DFL die Anspielzeiten der letzten Bundesliga-Spieltage fest. Für die Bayern gibt es lauter Samstagsspiele – mehr Abwechslung erhält der BVB.
Publiziert: 17:25 Uhr
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Bayern und Dortmund belegen die Spitzenplätze in der Bundesliga. Im Fernduell um die deutsche Meisterschaft liegt der Vorteil klar auf Münchner Seite.
Foto: Getty Images
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Wer wird deutscher Meister? Wer erhält einen der begehrten Plätze im Europacup? Und wer steigt ab? Geklärt werden diese Fragen endgültig an den Spieltagen 31 bis 34 der Bundesliga-Saison, wobei bislang einzig die Duelle, nicht aber die genauen Anspielzeiten bekannt gewesen sind.

Nun ist klar: Eröffnet wird dieser letzte Saisonabschnitt am 24. April, wenn RB Leipzig um 20.30 Uhr zum Freitagabendspiel Union Berlin empfängt. Die neun Spiele der 34. und letzten Runde finden dann traditionell zeitgleich statt, dieses Jahr am 16. Mai um 15.30 Uhr. Dabei könnte es auch zu einem Entscheidungsspiel im Abstiegskampf kommen – St. Pauli und Wolfsburg, derzeit auf den Tabellenrängen 16 und 17 klassiert, treffen im Direktduell aufeinander. Für die Hamburger wird es das zweite Aufeinandertreffen gegen ein Team in der Abstiegszone kurz vor Saisonende sein, zuvor wartet in Runde 31 ein Auswärtsspiel bei Schlusslicht Heidenheim.

Bayern immer am Samstag im Einsatz

Im Fernduell um den Meistertitel fällt auf, dass die Bayern in der entscheidenden Phase auf terminliche Konstanz zählen dürfen: Ihre letzten vier Saison-Spiele finden jeweils am Samstag statt. Anders präsentiert sich der Spielplan des grössten Konkurrenten: Dortmund tritt im gleichen Zeitraum zweimal am Sonntag und einmal am Freitag an. Zum Abschluss der Spielzeit folgt für den BVB eine Reise nach Bremen, während die Bayern in der heimischen Arena Köln empfangen – und im Anschluss, sofern sie ihr Neun-Punkte-Polster bis zum Schluss verteidigen, die Meisterschale in Empfang nehmen können.

Besondere Brisanz verspricht auch das Duell zwischen den beiden Champions-League-Aspiranten Hoffenheim und Stuttgart am 32. Spieltag. Dieses steigt am 2. Mai um 15.30 Uhr.

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
27
72
70
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
27
30
61
3
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
27
20
53
4
RB Leipzig
RB Leipzig
27
18
50
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
27
15
50
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
27
16
46
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
27
-1
38
8
SC Freiburg
SC Freiburg
27
-5
37
9
Union Berlin
Union Berlin
27
-15
31
10
FC Augsburg
FC Augsburg
27
-17
31
11
FSV Mainz
FSV Mainz
27
-9
30
12
Hamburger SV
Hamburger SV
27
-9
30
13
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
27
-13
29
14
Werder Bremen
Werder Bremen
27
-17
28
15
1. FC Köln
1. FC Köln
27
-9
26
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
27
-20
24
17
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
27
-22
21
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
27
-34
15
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UEFA Europa League
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Relegation Play-Offs
Abstieg
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Union Berlin
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RB Leipzig
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FSV Mainz 05
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FC Heidenheim
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Hamburger SV
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