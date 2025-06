Der Konflikt zwischen dem Iran und Israel hat auch sportliche Folgen. Mehdi Taremi, der Stürmer von Inter Mailand, kann vorerst nicht an die Klub-WM reisen.

1/4 Inter-Torjäger Mehdi Taremi sitzt derzeit im Iran fest. Foto: Getty Images

Andrea Cattani Redaktor Sport

In der Nacht auf Mittwoch startet Italiens Vize-Meister Inter Mailand mit der Partie gegen Monterrey (Anpfiff um 3 Uhr Schweizer Zeit) in die Klub-WM. Ob dann Stürmer Mehdi Taremi im Kader stehen wird, ist mehr als fraglich. Der 32-jährige Iraner sitzt derzeit nämlich in seiner Heimat, dem Iran, fest.

Weil aufgrund der militärischen Eskalation im Konflikt zwischen dem Iran und Israel der Luftraum am persischen Golf gesperrt ist, kann Taremi derzeit das Land nicht verlassen und wie geplant in die USA fliegen. Das bestätigte mittlerweile Inter Mailand gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Taremi stand vor fünf Tagen für die iranische Nationalmannschaft im WM-Quali-Spiel gegen Nordkorea auf dem Platz und war mit einem Tor massgeblich am 3:0-Sieg beteiligt. Insgesamt lief Taremi bisher 93-mal für das Nationalteam auf und kommt dabei auf 53 Tore. Aktuell liegt der Iran in der Asien-Qualigruppe A auf dem ersten Platz.

