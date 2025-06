Kurz vor Israels Angriff auf den Iran wurden in Washington angeblich eine erhöhte Anzahl an Pizzabestellungen rund um das Pentagon beobachtet. Das löst Spekulationen um ein mögliches Vorwissen der USA aus. Blick erklärt, was hinter der kuriosen Theorie steckt.

1/4 Was hat Pizza mit US-Politik zu tun? Foto: pixabay

Darum gehts Pizzabestellungen am Pentagon deuten auf israelischen Angriff auf Iran hin

Ähnliche Vorfälle bei früheren militärischen Operationen beobachtet

Pizzabestellungen stiegen 60 Minuten vor den ersten Schlägen im Iran Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Der Zeitpunkt von Israels Angriffsplan auf den Iran war offenbar streng geheim. Aber die Pizzaboten in Washington ahnten, dass etwas im Busch war, bevor die ersten Bomben fielen.

Konkret: Der X-Account «Pentagon Pizza Report» registrierte rund 60 Minuten vor den ersten Schlägen im Iran eine Zunahme an Essensbestellungen rund um das US-Verteidigungsministerium. «Seit 18.59 Uhr haben fast alle Pizzerien in der Nähe des Pentagons einen gewaltigen Anstieg der Aktivitäten verzeichnet», so der Account.

Die Nutzer gehen nun davon aus, dass die Drähte im Pentagon am Donnerstagabend heiss liefen und deshalb zu einer schnellen Verpflegungslösung gegriffen werden musste. Sie wollen darin Anzeichen erkennen, dass die US-Militärführung von den israelischen Plänen gewusst – oder zumindest informiert gewesen sei. Auch viele Menschen in Israel nutzen offenbar den Account. Daran sei zu erkennen, ob eine Ausnahmesituation bevorsteht, heisst es in den sozialen Medien.

Nicht das erste Mal

Ganz aus der Luft gegriffen ist diese Theorie nicht. Denn: Bereits beim israelischen Angriff auf den Iran vom April 2024 schnellten die Lieferzahlen rund um das Pentagon in die Höhe. Und nicht nur das: Im Jahr 1989 vor der US-Invasion in Panama und dem Irak-Krieg 1991 war die Lust auf Fast Food ebenfalls gross. «Das ist keine Erfindung», stellte das Portal «Takeout», eine Online-Seite über Restaurants und Lebensmitteltrends, Anfang des Jahres fest.

Klar ist: Nicht nur die Pizzen lieferten Hinweise, dass ein Angriff bevorsteht. Washington hatte bereits am Mittwoch angekündigt, einige Diplomaten und ihre Familien aus dem Nahen Osten abzuziehen.

Bei dem israelischen Grossangriff waren die USA zwar nicht direkt in die Militäroperation involviert, Washington habe aber von den Plänen gewusst. US-Präsident Donald Trump gab nach Bekanntwerden des Angriffs an, von den israelischen Plänen gewusst zu haben. «Ich habe das Datum schon immer gekannt», so Trump gegenüber US-Medien.