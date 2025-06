Zahlreiche Explosionen erschüttern Teheran am Freitag. Israel greift Nuklear- und Militärziele im Iran an. Der Iran hat in der Folge einen Gegenangriff gestartet. Wir halten dich im Ticker auf dem Laufenden.

1/13 Aus dem Iran abgefeuerte Raketen wurden am Freitagabend über Tel Aviv abgefangen. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Explosionen in Teheran und Zentraliran

Netanyahu: Angriffe dauern so lange wie nötig an

Iran kündigt «entschlossene» Vergeltung an

14.06.2025, 19:38 Uhr Das ist bekannt In der Nacht auf Freitag hat die israelische Armee fünf Angriffswellen auf den Iran verübt. Dabei wurden Atomanlagen und militärische Infrastruktur sowie hochrangige Beamte attackiert.

Am Freitagvormittag folgte eine weitere Welle. Dieses Mal im Visier: Militärflughäfen, Raketenfabriken und Atomanlagen.

Am Freitagabend hat Israel erneut mehrere Ziele im Iran angegriffen.

Der Chef der iranischen Revolutionsgarden sowie der Armee- und Luftwaffenchef wurden bei den Attacken getötet.

Teheran kündigte Vergeltung an.

Iranische Gegenschläge forderten bislang rund ein Dutzend Tote in Israel.

Israel befinde sich laut einem Militärsprecher «im Krieg».

Es werden immer mehr Details über das Ausmass der Angriffe bekannt. Blick hält dich über die neusten Entwicklungen hier im Liveticker auf dem Laufenden. Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos vor 57 Minuten vor 57 Minuten Israel warnt Irans Bevölkerung: Menschen sollen bestimmte Regionen verlassen Die israelische Armee hat die Bevölkerung des Irans vor möglichen bevorstehenden Angriffen gewarnt. «Dringende Warnung an alle Personen, die sich jetzt oder in der Zukunft innerhalb oder im Umkreis von Rüstungsfabriken und ihrer unterstützenden Einrichtungen im Iran befinden», hiess es in einer Mitteilung eines Militärsprechers auf Farsi. Die Menschen sollten «zum Schutz Ihres Lebens und Ihrer Sicherheit, diese Gebiete schnellstens verlassen und nicht zurückkehren». Weiter hiess es, die Anwesenheit dort sei lebensgefährlich. Bereits vergangene Nacht gab es Angriffe auf Iran. Foto: IMAGO/Anadolu Agency 08:47 Uhr 08:47 Uhr Zahl der Todesopfer in Israel steigt auf zehn Die Zahl der Todesopfer in Israel durch iranische Angriffe in der Nacht zum Sonntag ist auf zehn gestiegen. In einem von einer iranischen Rakete getroffenen Wohnhaus seien zwei weitere Leichen geborgen worden, teilte am Sonntag die Polizei in Bat Jam mit. «Sechs Menschen wurden getötet und 180 verletzt», sagte Polizeichef Daniel Hadad vor dem getroffenen Haus in der zentralisraelischen Stadt. Zudem wurden nach Behördenangaben bei einem Angriff auf Nordisrael vier weitere Menschen getötet. Die israelische Armee berichtete zugleich, dass sie am Sonntagmorgen sieben Drohnen abgefangen habe, die Richtung israelisches Staatsgebiet unterwegs gewesen seien. Angaben zur Herkunft machte sie nicht. Israel wurde schwer von den Angriffen aus Iran getroffen. Foto: keystone-sda.ch 07:58 Uhr 07:58 Uhr Trump: USA nicht an Israels Angriff auf Iran beteiligt Das US-Militär war nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump an Israels nächtlichen Angriffen im Iran nicht beteiligt. «Die USA hatten nichts mit dem Angriff auf den Iran heute Abend zu tun», schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social. Zugleich warnte er die Führung der Islamischen Republik Iran vor Angriffen auf US-Einrichtungen. Sollten die USA in irgendeiner Form vom Iran angegriffen werden, würden die US-Streitkräfte in noch nie dagewesenem Ausmass zuschlagen. Zudem rief Trump den Iran erneut auf, ein Abkommen rund um sein Atomprogramm abzuschliessen.



«Wir können jedoch leicht ein Abkommen zwischen dem Iran und Israel erzielen und diesen blutigen Konflikt beenden!!!», schrieb Trump. Die USA sind der wichtigste Verbündete Israels und unterhalten in der Region Stützpunkte, darunter in Katar und in Bahrain, auf denen laut Berichten rund 40'000 Soldaten stationiert sind.



Israel habe die Trump-Regierung in den vergangenen 48 Stunden gebeten, sich dem Krieg gegen den Iran anzuschliessen, berichtete die US-Nachrichtenseite «Axios» unter Berufung zwei israelische Beamte. Israel will mit den Attacken verhindern, dass der Iran eine Atombombe bauen kann. US-Präsident Donald Trump bei der Militärparade in Washington. Foto: AFP 04:27 Uhr 04:27 Uhr Mindestens acht Tote und viele Verletzte in Israel Eines der beim iranischen Angriff in Tamra schwer zerstörten Gebäude. Foto: Anadolu via Getty Images Bei den iranischen Raketenangriffen auf Israel in der Nacht zum Sonntag sind nach Angaben von Rettungskräften mindestens acht Menschen getötet worden, wie örtliche Medien unter Berufung auf die Rettungskräfte berichteten. Widersprüchliche Angaben gibt es zu der Zahl der Verletzten. Während AFP 130 Verletzte meldet, schreibt die Nachrichtenagentur Reuters von mehr als 140 Verletzten. Unter Berufung auf örtliche Medien berichtete dagegen die Nachrichtenagentur SDA von rund 200 Verletzten. Auch hier gibt es derzeit keine verlässlichen Quellen. Auch Kinder unter den Opfern Zu den Todesopfern berichtet AFP: Im Zentrum des Landes seien vier Menschen getötet worden, unter ihnen ein zehnjähriger Junge, teilte der Rettungsdienst Magen David Adom am Sonntag mit. Zudem gebe es rund hundert Verletzte. Westlich von Jerusalem seien 37 weitere Menschen verletzt worden. In Westgaliläa wurden bei einem Raketenangriff auf ein Wohnhaus nach Angaben von Magen David Adom drei Frauen getötet. Ein weiteres Haus wurde demnach nahe der nordisraelischen Stadt Haifa zerstört, eine junge Frau wurde später tot aus den Trümmern geborgen. 02:41 Uhr 02:41 Uhr Neuer Angriff auf Irans «Atomwaffenprojekt» Die israelische Luftwaffe hat nach Angaben des Militärs in der iranischen Hauptstadt Teheran «Infrastruktureinrichtungen des iranischen Atomwaffenprojekts» sowie Öllager bombardiert. Die «Serie an Angriffen» sei abgeschlossen, teilte die Armee in der Nacht auf Telegram mit. Zu den Zielen habe das Verteidigungsministerium der Islamischen Republik sowie das Hauptquartier einer staatlichen Atom-Forschungsorganisation gehört. Hinzu kämen Angriffe auf weitere Ziele, mit denen «die iranischen Bemühungen zur Erlangung einer Atomwaffe» unterbunden werden sollten – darunter das Versteck des staatlichen Atomarchivs. 02:39 Uhr 02:39 Uhr Israels Armee: Wieder Raketenbeschuss aus Iran Israel ist nach Angaben des Militärs in der Nacht erneut vom Iran aus mit Raketen angegriffen worden. Bei der jüngsten Welle von iranischen Angriffen auf Israel hat es nach Angaben von Rettungskräften mindestens einen weiteren Toten und Dutzende Verletzte gegeben. Aus mehreren Städten wie der Hafenmetropole Tel Aviv und Jerusalem gab es Berichte über getroffene Gebäude. 01:08 Uhr 01:08 Uhr Israel: Chamenei bei israelischen Angriffen «nicht tabu» Bei einer Kundgebung für das Regime wird in Teheran ein Porträt von Revolutionsführer Ayatollah Ali Chamenei hochgehalten. Foto: IMAGO/Anadolu Agency Der iranische Oberste Führer Ayatollah Ali Chamenei sei «nicht tabu» bei den israelischen Angriffen auf den Iran, sagte ein israelischer Beamter am Samstag. In einem Interview mit dem «Wall Street Journal» antwortete der Beamte auf eine Frage der Zeitung, dass Israel keine potenziellen Ziele zur Zerstörung des Atomprogramms ausschliesse, darunter auch nicht den Revolutionsführer. 00:50 Uhr 00:50 Uhr Weitere Tote in Israel nach Raketenangriff aus dem Iran Bei neuen iranischen Angriffen auf Israel sind in dem arabischen Ort Tamra im Norden des Landes übereinstimmenden Medienberichten zufolge drei Menschen getötet worden. Der israelische Rettungsdienst hatte zuvor gemeldet, dass eine Frau unter den Trümmern hervorgezogen worden sei. Die Helfer hätten ihren Tod festgestellt. Der Rettungsdienst meldete auch mehrere Verletzte nach einem Raketeneinschlag in dem Ort. Weitere Anwohner seien aus umliegenden Gebäuden gerettet worden. 00:17 Uhr 00:17 Uhr Israels Minister nach Angriff auf Öl-Lager: «Teheran brennt» Nach neuen Angriffen Israels in der iranischen Hauptstadt Teheran hat sich der israelische Verteidigungsminister geäussert. «Teheran brennt», schrieb er auf der Plattform X.



Das iranische Onlineportal SNN hatte zuvor berichtet, ein Öl-Lager im Stadtteil Schahran im Nordwesten der Millionenmetropole sei getroffen worden. Die Lage sei jedoch unter Kontrolle. Videos iranischer Medien zeigten brennende Öltanks, aus denen dichter Rauch aufstieg.



Katz hatte bereits zuvor gedroht, Teheran werde brennen, sollte es weitere iranische Raketenschläge auf die israelische Zivilbevölkerung geben. In Israel gab es mindestens eine Tote und mehrere Verletzte bei einer neuen Angriffswelle in der Nacht. 14.06.2025, 23:43 Uhr 14.06.2025, 23:43 Uhr Eine Tote in Israel nach Raketenangriff aus dem Iran Bei neuen iranischen Angriffen auf Israel ist im Norden des Landes eine Frau getötet worden. Zudem seien sieben Verletzte in Krankenhäuser gebracht worden, meldete der israelische Rettungsdienst Magen David Adom. Weitere Einträge laden

Israel hat in der Nacht den Iran mit einem «Präventivschlag» angegriffen, so der israelische Verteidigungsminister Israel Katz (69). In Teheran waren am frühen Morgen Ortszeit Explosionen zu hören. Über der Stadt stiegen Rauchsäulen auf. Auch aus dem Zentraliran wurden israelische Angriffe gemeldet.

In Israel waren im ganzen Land Alarmsirenen zu hören. Verteidigungsminister Katz rief landesweit den Ausnahmezustand aus, in Vorsorge auf erwartete iranische Gegenangriffe. Finanzindizes und Futures weltweit brachen in einer ersten Reaktion auf die israelische Militäroperation ein.

Premierminister Benjamin Netanyahu (75) erklärte in einer 7-minütigen Rede an die Nation, dass Israel die Operation «Aufsteigender Löwe» gestartet habe – eine Militäroperation, «um die iranische Bedrohung für das Überleben Israels zurückzudrängen. Diese Operation», sagte Netanyahu, «wird so viele Tage andauern, wie nötig sind, um diese Bedrohung zu beseitigen.»

Iran droht mit Vergeltung

Der Iran drohte umgehend mit Vergeltung. Das Land werde «entschlossen» auf die israelischen Angriffe am Freitagmorgen reagieren. Das «zionistische Regime» werde «aufgelöst», zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Irna eine Geheimdienstquelle.

Israelischen Medienberichten zufolge gehörte der Stabschef der iranischen Streitkräfte, General Mohammad Bagheri (65), zu den hochrangigen iranischen Regierungsvertretern, die Ziel der israelischen Angriffe waren. Das iranische Staatsfernsehen bestätigte bald den Tod von Hussein Salami (†65), dem Befehlshaber der Iranischen Revolutionsgarde. Später wurde auch der «Märtyrertod» von Bagheri bestätigt.

Israel habe Nuklear- und Militärstandorte im Visier, zitierte die Nachrichtenagentur AP aus israelischen Militärkreisen. Laut Netanyahu habe Israel die iranische Atomanreicherungsanlage in Natanz rund 250 Kilometer südlich von Teheran angegriffen. Unbestätigten Berichten zufolge wurde zudem die Schwerwasserproduktionsanlage im nahen Arak attackiert.

«Erste Phase» abgeschlossen

«Nach dem Präventivschlag des Staates Israel gegen den Iran wird für die unmittelbare Zukunft ein Raketen- und Drohnenangriff gegen den Staat Israel und seine Zivilbevölkerung erwartet», erklärte Verteidigungsminister Katz. Zum ausgerufenen Notstand sagte Katz, er habe «eine besondere Anordnung unterzeichnet, nach der an der Heimatfront im gesamten Staat Israel ein besonderer Ausnahmezustand verhängt wird.»

Dutzende von Kampfflugzeugen hätten «die erste Phase» des Einsatzes abgeschlossen, teilte das israelische Militär auf Telegram mit. Es seien Dutzende von militärischen Zielen, darunter auch nukleare Ziele in verschiedenen Regionen des Iran attackiert worden, hiess es.

Auch in der Nähe des Flughafens von Bagdad in der irakischen Hauptstadt wurden Explosionen gemeldet.

Trump warnte Israel

US-Präsident Donald Trump (78) hatte Israel davor noch dazu aufgefordert, Angriffe auf iranische Atomanlagen angesichts der laufenden Verhandlungen über ein Atomabkommen mit Teheran zu unterlassen. «Wir stehen kurz vor einer ziemlich guten Einigung», sagte Trump am Donnerstag vor Journalisten. Er warnte vor einem «massiven Konflikt» in der Region, falls Israels Regierungschef Netanyahu bereits geäusserte Erwägungen über einen Angriff auf iranische Atomanlagen in die Tat umsetzen würde.

«Ich will nicht, dass sie reingehen, weil ich glaube, es könnte alles vermasseln», sagte Trump und bezog sich dabei auf ein mögliches Abkommen mit Teheran. Ein israelischer Angriff sei nicht ausgeschlossen, sagte der US-Präsident. «Ich möchte nicht sagen, dass er unmittelbar bevorsteht, aber es sieht so aus, als ob es etwas ist, das sehr wohl passieren könnte.»

Washington: Keine US-Beteiligung

Die US-Botschaft in Jerusalem wies «alle US-Regierungsangestellten und ihre Familienangehörigen aufgrund der aktuellen Sicherheitslage an, sich bis auf weiteres in Sicherheit zu bringen», heisst es in einer Sicherheitswarnung auf der Webseite der Botschaft.

Die USA sind Regierungsangaben zufolge nicht an dem israelischen Angriff auf den Iran beteiligt, erklärte US-Aussenminister Marco Rubio (54). Die oberste Priorität der USA sei der Schutz der eigenen Truppen und Einrichtungen in der Region, sagte Rubio – verbunden mit einer Warnung an Teheran, keine US-Ziele anzugreifen.

«Lassen Sie mich deutlich sein», sagte Rubio in einer vom Weissen Haus verbreiteten Pressemitteilung. «Der Iran sollte US-Einrichtungen oder US-Personal nicht angreifen.»