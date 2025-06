Diako Shafiei ist aus den iranischen Folterkellern in die Schweiz geflüchtet. Foto: Diako Shafiei

Samuel Schumacher Ausland-Reporter

Die Warnung in der Morgensendung des oppositionellen iranischen «Radio Farda» war überdeutlich: «Schweigt und schickt nichts raus: keine Infos, keine Fotos, keine Videos.» Das Regime überwache alles. Sie fänden jeden – und sie kennten keine Gnade.

Allein in diesem Jahr haben die Mullahs mehr als 500 Menschen erhängen lassen – oft, weil sie an Protesten teilgenommen oder sich kritisch geäussert hatten. Und oft nach unter Folter erzwungenen «Geständnissen». Die Angst in der Bevölkerung vor dem Terror ihrer Regierung ist riesig. Diako Shafiei (35) nimmt dennoch kein Blatt vor den Mund. Der Iraner im Schweizer Exil kennt die iranischen Folterkeller von innen. Was er über Israels Angriffe auf sein Heimatland zu sagen hat, erstaunt.