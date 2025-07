Inter Mailand ist an der Klub-WM überraschend im Achtelfinal hängen geblieben. Captain Lautaro Martinez findet danach klare Worte. Und macht in Richtung seiner Teamkollegen eine Ansage.

1/8 Lautaro Martinez und Inter müssen gegen Fluminense untendurch. Foto: ISI Photos via Getty Images

Darum gehts Inter Mailand scheitert im Achtelfinal der Klub-WM an Fluminense

Captain Lautaro Martinez richtet nach dem Out klare Worte an die Teamkollegen

Er fordert, dass nur beim Klub bleiben soll, wer bleiben will Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Den Meistertitel hat Inter Mailand knapp verpasst. In der Coppa Italia setzte es im Halbfinal (1:4 gegen Stadtrivale Milan) und in der Champions League im Final (0:5 gegen Paris Saint-Germain) eine Klatsche ab. Und nun blamieren sich die Nerazzurri auch an der Klub-WM. 0:2 im Achtelfinal gegen Brasil-Klub Fluminense.

Das Team von Ex-Nati-Goalie Yann Sommer (36) steht nach dieser Saison mit leeren Händen da. Das haben sich die Spieler anders vorgestellt. Captain Lautaro Martinez (27) entschuldigt sich deswegen nach dem Out an der Klub-WM bei den Fans, die gegen Fluminense im Stadion waren. Und gibt danach in Richtung seiner Teamkollegen den Tarif durch. Gegenüber Dazn verrät er, welche Ansage Trainer Cristian Chivu (44) der Mannschaft gemacht hat – unabhängig davon, wie der Achtelfinal ausgeht: «Jeder, der bei uns bleiben will, soll bleiben. Jeder, der nicht bleiben will, soll gehen.»

Ob er damit jemand Bestimmtes meint? Darauf gibt Martinez keine Antwort. «Ich sage das nur allgemein», betont er. Und fügt an: «Es war eine lange und ermüdende Saison, die wir ohne etwas in der Hand abgeschlossen haben.» Die Message richte sich an alle, er werde keinen Namen nennen. Dabei liegt der Verdacht nahe, dass er Hakan Calhanoglu (31) meint. Um ihn ranken sich Gerüchte, wonach er in seine türkische Heimat zurückkehren möchte – trotz Vertrag bis 2027. Den Achtelfinal an der Klub-WM verpasste er verletzungsbedingt.

«Viel Ketchup auf der Pizza»

«Ich bin der Captain und Anführer unseres Teams», so Martinez. «Also muss ich Dinge ansprechen. Ich habe hier vieles gesehen, was mir nicht gefallen hat.» Bei Inter herrscht schlechte Stimmung. Zudem fordert der Argentinier, dass die Spieler wieder eifrig sein müssen und zu einer Mannschaft werden. Klarere Worte findet Inters Vorstandboss Giuseppe Marotta (68), der sagt, dass Martinez mit seinen Worten Calhanoglu gemeint hat.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Und als wäre der interne Ärger nicht genug, gibts auch noch Häme von Fluminense. Schon über seine brasilianischen Rivalen Botafogo und Flamengo hat sich der Klub nach deren Ausscheiden lustig gemacht, nun folgt in den Emotionen des Sieges der nächste Seitenhieb. «Heute hats viel Ketchup auf der Pizza», schreibt der Klub nach dem Viertelfinaleinzug auf X. Etwas, das den Italienern wortwörtlich nicht schmeckt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos