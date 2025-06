Seit Wochen wird über die Klub-WM gelästert. Zu Unrecht, findet Daniel Leu, stv. Sportchef, in seinem Kommentar.

Daniel Leu Stv. Sportchef

Ich habe grundsätzlich kein Problem zuzugeben, dass ich zu Hause (aber nur zu Hause, das ist mir dann doch wichtig) mit Socken in Flipflops rumlaufe, dass ich mir früher (aber nur früher) täglich die Daily Soap «Unter uns» angeschaut habe oder dass ich das «Glückspost Super-Rätsel»-Heft (aber nur bestimmte Rätsel) sehr mag.

Doch ein Outing fällt mir in diesen Tagen schwer, trotzdem sage ich das hier und jetzt hochoffiziell und entgegen der landläufigen Meinung, die auch bei uns auf der Redaktion herrscht: Ich find die Klub-WM super. Dreifaches Ausrufezeichen.

Jetzt ist es raus. In den ersten Tagen wollte ich mir das selber noch nicht eingestehen, denn eigentlich bin ich ein Fussball-Romantiker. Ich mag keinen Kunstrasen, ich mag keinen VAR, ich mag lieber ein Amateurspiel als einen Champions-League-Final.

Die Doppelmoral nervt gehörig

Doch warum mag ich dann ausgerechnet das zurzeit scheinbar Böseste dieser Erde, sprich die Klub-WM? Und was sagt das über mich aus? Antworten auf diese beiden Fragen zu finden, ist nicht einfach. Vielleicht liegt es an der Doppelmoral und am Massstab, der bei Diskussionen zur Klub-WM immer wieder zum Tragen kommt und der mich gehörig nervt.

Die gängigsten drei Vorwürfe im Schnelldurchlauf. Erstens: Bei der Klub-WM geht es nur ums Geld. Stimmt, aber handelt es sich bei der Champions League um ein Wohltätigkeitsturnier? Oder reisen europäische Top-Klubs regelmässig für Testspiele nach Asien, weil sie ausschliesslich an einer Völkerverständigung interessiert sind?

Zweitens: Bei der Klub-WM hats wenige Zuschauer. Stimmt, aber sind 21'152 Fans bei einem Spiel zwischen Bayern München und Auckland in Cincinnati um 12 Uhr Ortszeit wirklich wenige oder gar erstaunlich viele?

Drittens: Die Spieler sind eh schon überspielt, ein weiteres Turnier ist deshalb gesundheitsgefährdend. Stimmt, aber warum lässt man dann nicht mehr Spieler der zweiten Garnitur auflaufen? Die Kader der Spitzenklubs sind mittlerweile ja gross genug, um munter durchzurotieren. Böser, unerhörter Verdacht: Vielleicht wollen die Klubs ja möglichst weit kommen, um möglichst viele Siegesprämien zu kassieren.

Andere Klubs, andere Sitten

Hinzu kommt noch folgender Gedanke. Für mich hat ein Champions-League-Spiel zwischen ManCity und PSG längst keinen Reiz mehr. Gefühlt 100-mal gesehen. An der Klub-WM ist aber alles anders. Andere Klubs, andere Stadien, andere Fankulturen, andere Sitten. Dieses Neue, zum Teil auch fast schon Provinzielle oder Archaische, übt auf mich eine gewisse Faszination aus.

Genauso wie früher «Unter uns», was ich heute definitiv nicht mehr nachvollziehen kann. Gut möglich deshalb, dass ich in ein paar Jahren komplett anders über die Klub-WM denken und mir sagen werde, «was interessiert mich mein Geschwätz von gestern» und ich über die Klub-WM lästern werde.

Ebenso möglich aber, dass viele aus der Fussball-Bubble ähnlich gestrickt sind wie ich, sich nicht mehr für ihr Genörgel von heute interessieren und in ein paar Jahren plötzlich Fans der Klub-WM (und deren Prämien) sein werden.