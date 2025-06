1/6 Thomas Müllers Zeit beim FC Bayern München neigt sich dem Ende zu. Foto: AFP

Die Klub-WM geht in die heisse Phase mit den ersten K.-o.-Duellen. Bedeutet für Thomas Müller: Jetzt kann jedes Spiel sein letztes im Trikot des FC Bayern München sein.

Seit 2009 steht Müller für die Profimannschaft der Bayern auf dem Platz. Schiesst Tore. Liefert Vorlagen. Und haut abseits des Platzes gerne mal einen frechen Spruch raus. Oder packt eine amüsante Anekdote aus.

So auch jetzt wieder im DAZN-Interview geschehen. «Ganz am Anfang gab es mal ein Training, da sind sich fast alle an die Gurgel, weil Louis van Gaal mal zwei, drei Fouls nicht abgepfiffen hat», erzählt Müller. «Dann haben alle die Stollen nachgeschliffen und es ging richtig los. Da sind sich die Holländer an die Gurgel, Van Bommel und Arjen Robben. Der Arjen ist mir auch mal an die Gurgel, nach einem Spiel in Bremen oder so. Es gibt viele Erlebnisse, die man mitnimmt.»

Thomas Müller – schlichtweg ein Unikat. Mit den Bayern trifft der 35-jährige deutsche Weltmeister von 2014 am Sonntag im Achtelfinal (22 Uhr) auf Flamengo Rio de Janeiro aus Brasilien. Eine Niederlage und das wars dann mit der Müller-Ära beim deutschen FCB.

Was kommt als Nächstes? Eventuell ein Wechsel zu Inter Miami und Lionel Messi? «Also grundsätzlich würde ich mich nicht wehren, mit Messi zu spielen, aber ich hab jetzt zu Miami keinen direkten Kontakt.»

Einen Entschluss hat Müller nach eigenen Angaben noch nicht gefasst. «Grundsätzlich würde ich aufgrund meiner jetzigen körperlichen Verfassung schon gerne weiterspielen, weil dieses Fussballspiel einfach auch Spass macht, vielleicht höre ich aber tatsächlich auch auf. Alles ist noch möglich, und ich mache mir da keinen Stress.» Selbst wenn er am 1. August keinen Vertrag unterschrieben habe, werde er entspannt bleiben.

Das passende Gesamtpaket

Bei einem Wechsel zu einem anderen Klub müsse, sagt Müller, «das Gesamtpaket passen». Dabei stelle sich jedoch die Frage: «Was ist ein passendes Gesamtpaket?» Grundsätzlich würde er «gerne etwas Neues entdecken», ergänzt Müller, daher hätten «entferntere oder exotischere Länder da einen Vorteil gegenüber der heimischen Liga». Einen Verbleib in der Bundesliga habe er «jetzt eher nicht so im Sinn. Es geht aber auch um ein sportliches Projekt.»

Müller wird unter anderem mit dem Los Angeles FC aus der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) in Verbindung gebracht. Der Klub ist Kooperationspartner des FC Bayern. Die sogenannten «discovery rights» für die MLS am Offensivakteur hält Ligarivale FC Cincinnati, der sich ebenfalls noch Hoffnungen auf eine Verpflichtung macht.

