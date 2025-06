Mit Real-Juve und Benfica-Chelsea Das sind die Achtelfinals an der Klub-WM

In der Nacht auf Freitag fanden die letzten Gruppenspiele an der neuen Klub-WM statt. Damit stehen nun alle Achtelfinals fest, in denen es zu mehreren Krachern kommt.

Publiziert: vor 37 Minuten | Aktualisiert: vor 22 Minuten