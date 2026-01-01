1,4 Milliarden Euro – so viel kostet die aktuell wertvollste Fussball-Elf der Welt. Blick zeigt dir, wer in diesem hochkarätigen 4-3-3-System dabei ist. So viel sei verraten: Ein Schweizer verpasst das Team knapp.

Darum gehts Die wertvollste Fussball-Elf der Welt ist 1,4 Milliarden Euro wert

Sturmtrio mit Yamal, Haaland und Mbappé ist 600 Millionen wert

Nati-Goalie Gregor Kobel verpasst Titel als wertvollster Keeper nur knapp

Cédric Heeb Redaktor Sport

Gianluigi Donnarumma (26, 45 Mio. Euro)

Der Italiener, der seit Sommer bei Manchester City das Tor hütet, holte im Juni mit PSG den ersten Champions-League-Titel der Vereinsgeschichte und wurde Meister und französischer Pokalsieger. Die logische Konsequenz: Sowohl bei der Ballon-d'Or-Gala als auch bei der Fifa-Weltfussballerwahl gewann er den Award für den besten Goalie.

Übrigens: Hinter Donnarumma belegen BVB- und Nati-Goalie Gregor Kobel (28) und Portos Diogo Costa (26), der in der Schweiz geboren ist, mit jeweils 40 Millionen Platz 2.

Achraf Hakimi (27, 80 Mio. Euro)

Auch der Rechtsverteidiger der wertvollsten Elf gehört zum PSG-Siegerteam in der Königsklasse. Von wettbewerbsübergreifend 67 Partien in diesem Kalenderjahr hat er 49 absolviert. Einen höheren Marktwert hatte der Marokkaner noch nie.

William Saliba (24, 90 Mio. Euro)

Der Franzose, der seit 2022 für den FC Arsenal spielt, ist aktuell der wertvollste Innenverteidiger der Welt. Aus der Stammelf des Premier-League-Tabellenführers ist der 1,92 Meter grosse Abwehrspieler nicht mehr wegzudenken.

Pau Cubarsí (18, 80 Mio. Euro)

Zwar liegt der Spanier vom FC Barcelona in Sachen Marktwert gleichauf mit Alessandro Bastoni (26) von Inter, ist aber acht Jahre jünger. Deshalb erhält der Barça-Teenie den Vorzug in der Innenverteidigung neben Saliba. Cubarsí ist ein weiteres Mega-Juwel aus der Talentschmiede La Masia und hat schon in jungen Jahren die Marke von 100 Spielen für die Katalanen geknackt.

Nuno Mendes (23, 75 Mio. Euro)

Die Linksverteidiger-Position kann nur vom Portugiesen belegt werden. Er hat massgeblichen Anteil am Champions-League-Titel von PSG, hat er in der Königsklasse nur ein Spiel wegen einer Gelbsperre verpasst. Ansonsten stand er immer in der Startelf.

Jude Bellingham (22, 160 Mio. Euro)

Der Real-Star erhält einen von drei Mittelfeld-Slots. Zwar ist der Marktwert des Engländers um 20 Millionen gesunken (erstmals seit zwei Jahren), doch einsame Spitze ist der 22-Jährige dennoch.

Pedri (23, 140 Mio. Euro)

Der Mittelfeld-Regisseur des FC Barcelona ist erster Verfolger Bellinghams. Mit seinen erst 23 Jahren hat der Spanier schon 221 Spiele für die Blaugrana bestritten und sechs Klubtitel gewonnen. Ausserdem holte er mit der Furia Roja 2024 den EM-Titel.

Jamal Musiala (22, 130 Mio. Euro)

Das deutsche Supertalent ist seit der Klub-WM im Sommer und des dort erlittenen Wadenbeinbruchs ausser Gefecht gesetzt, verliert aber nur gerade 10 Millionen an Marktwert. Stark genug waren seine Leistungen zuvor: Er steht mit 22 Jahren schon bei über 200 Pflichtspieleinsätzen für Bayern München.

Lamine Yamal (18, 200 Mio. Euro)

Na klar, Barcelonas Wunderkind auf dem rechten Flügel darf nicht fehlen in der wertvollsten Elf der Welt, die im Schnitt 23,2 Jahre alt ist. Vor zwei Jahren war der Teenager noch 60 Millionen wert, nun hat er diese Zahl mehr als verdreifacht. Beeindruckend: 126 Mal stand er für Barça schon auf dem Rasen und war 79 Mal an einem Tor beteiligt (34 Tore, 45 Assists).

Erling Haaland (25, 200 Mio. Euro)

Der Norweger ist die Tormaschine schlechthin. Allein in dieser Saison hat der Stürmer von Manchester City in 23 Partien schon 25 Mal getroffen. Im Kalenderjahr 2025 waren es für Klub und Land insgesamt 56 Tore in 53 Partien – eine Wahnsinnsquote.

Kylian Mbappé (27, 200 Mio. Euro)

Aller guten Dinge sind drei. Der Franzose, der sowohl in der Sturmspitze als auch auf dem linken Flügel spielen kann, hat den gleichen Marktwert wie Yamal und Haaland und komplettiert damit die 600-Millionen-Sturmreihe. Und was Haaland für ManCity ist, ist Mbappé für Real Madrid: die Torversicherung. 73 Tore hat er in seinen bisherigen 83 Partien für die Königlichen erzielt, in der laufenden Spielzeit sind es 29 Treffer in 24 Spielen.

Hinweis: Die Marktwerte (von transfermarkt.de) sind Schätzungen, die auf verschiedenen Faktoren wie Vertragslaufzeit, Alter, Leistungspotenzial, Erfahrungswerten, Liganiveau oder Verletzungsanfälligkeit basieren.