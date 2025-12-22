DE
Neue Marktwerte in der Bundesliga
Bayerns Dominanz und ein brutaler Gladbach-Zerfall

Die neuen Marktwerte in der Bundesliga sind durchaus mit ein paar interessanten Erkenntnissen verbunden. Allen voran spiegeln sie sportliche Entwicklungen der letzten Jahre gnadenlos wider.
Publiziert: 17:50 Uhr
Borussia Mönchengladbach, hier in Person von Giovanni Reyna, hat sich in den letzten Jahren Marktwert-mässig schlecht entwickelt.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Bayern München dominiert die Bundesliga mit einem Kaderwert von 981 Millionen Euro
  • FC Heidenheim hat nur 5,5 Prozent des Bayern-Kaderwerts mit 54 Millionen Euro
  • Borussia Mönchengladbach verlor 56 Prozent Kaderwert in fünf Jahren, von 340 auf 150 Millionen
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Bayern München ist in Deutschland das Mass aller Dinge. Das ist in dieser Saison so offensichtlich wie in den letzten Jahren selten. Ein Blick auf die Marktwerte in der Bundesliga unterstreicht dies.

Kürzlich wurden von der Plattform «Transfermarkt» alle Werte der Bundesliga-Spieler aktualisiert – mit Bayern-Juwel Karl als grösstem Gewinner. Dementsprechend haben sich auch die gesamten Kaderwerte alle Klubs verändert. Krösus Bayern dominiert die Konkurrenz auch in dieser Kategorie nach Belieben. An den Vereinswert von 981 Millionen Euro kommt kein Klub nur annähernd heran.

Der Vorsprung auf Platz 2 – wie in der echten Tabelle ist Dortmund auch in der Marktwert-Tabelle erster Verfolger – beträgt stolze 370 Millionen Euro. Zum Vergleich: In der ganzen Liga haben nur noch Leipzig und Leverkusen einen höheren Kaderwert. Eintracht Frankfurt, die Nummer 5 der Liga, wenn es nach Marktwerten geht, kommt bereits nur noch auf einen Gesamtwert von gerundeten 365 Millionen.

Externe Inhalte
Riesen-Abfall im Vergleich zur Premier League

Am anderen Ende der Skala liegt der FC Heidenheim. Der Bundesliga-Siebzehnte ist mit einem Kaderwert von knapp 54 Millionen sowas wie der Bettler der Liga – was gerade mal 5,5 Prozent des Bayern-Kaderwerts entspricht. Die Bayern haben ganze sieben Spieler in ihrem Kader, die allein mehr wert sein sollen als die ganze Heidenheimer Mannschaft.

Das ist selbst in einer Premier League unvorstellbar, wo Schlusslicht Burnley immerhin 19,6 Prozent des Kaderwertes von Arsenal aufweist. In effektiven Zahlen stehen da 1,29 Milliarden rund 254 Millionen gegenüber.

Jahresvergleich für beide Borussen bitter

Doch zurück zur Bundesliga. Dort gibt es neben Gewinnern wie immer auch Verlierer – wie Borussia Mönchengladbach. Die negative sportliche Entwicklung bei der Fohlenelf zeigt sich seit Jahren auch in der Entwicklung des Marktwertes. So hatte Gladbach vor fünf Jahren noch einen Kader, der mit einem Marktwert von 340 Millionen geführt wurde. Heute beträgt er noch knappe 150 Millionen. Das Minus von über 56 Prozent ist mit Abstand das grösste der Bundesliga in diesem Zeitraum.

Nur vier andere Vereine haben ihren Kaderwert in den letzten fünf Jahren auch nicht verbessern können. Neben Gladbach zeigt die Entwicklung auch beim BVB (von 615 auf 511), bei RB Leipzig (von 528 auf 415) und bei der TSG Hoffenheim (von 238 auf 203) negativ.

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
15
44
41
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
15
14
32
3
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
15
13
29
4
RB Leipzig
RB Leipzig
15
11
29
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
15
9
27
6
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
15
3
26
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
15
0
25
8
Union Berlin
Union Berlin
15
-3
21
9
SC Freiburg
SC Freiburg
15
-1
20
10
Werder Bremen
Werder Bremen
15
-10
17
11
1. FC Köln
1. FC Köln
15
-2
16
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
15
-6
16
13
Hamburger SV
Hamburger SV
15
-9
16
14
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
15
-5
15
15
FC Augsburg
FC Augsburg
15
-11
14
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
15
-13
12
17
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
15
-21
11
18
FSV Mainz
FSV Mainz
15
-13
8
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
BVB Borussia Dortmund
BVB Borussia Dortmund
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05
FC Heidenheim
FC Heidenheim
FC St. Pauli
FC St. Pauli
FC Augsburg
FC Augsburg
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
Hamburger SV
Hamburger SV
1. FC Köln
1. FC Köln
Werder Bremen
Werder Bremen
SC Freiburg
SC Freiburg
Union Berlin
Union Berlin
Bundesliga
Bundesliga
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
RB Leipzig
RB Leipzig
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
SG Eintracht Frankfurt
SG Eintracht Frankfurt
