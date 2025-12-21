Urs Fischer bleibt mit Mainz ungeschlagen. Im vierten Spiel unter der Leitung des neuen Zürcher Trainers muss sich der Tabellenletzte allerdings mit einem torlosen Remis gegen den Direktkonkurrenten St. Pauli begnügen.

Darum gehts Urs Fischers Meisterschafts-Auftakt mit Mainz: Zwei Liga-Spiele, zwei Remis

Fischer sorgt für Ruhe und Ordnung in der Defensive

149 Spiele an der Bundesliga-Linie: Fischers Erfahrung zeigt sich Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sven Schoch Reporter Sport

Zwei Liga-Spiele, zwei Remis: Urs Fischers Meisterschafts-Auftakt mit Mainz lässt sich sehen. Dem spektakulären 2:2 beim Rekordmeister Bayern folgt gegen St. Pauli im eigenen Stadion ein 0:0. Der Auftritt gegen den taumelnden Direktkonkurrenten ist aufgrund der letzten Eindrücke zwar nicht berauschend, aber sicherlich nicht als Rückschlag zu werten.

Seit Fischer bei den Nullfünfern im sportlichen Bereich die Kontrolle übernommen hat, ist wieder eine gewisse Balance zu erkennen. Im Vergleich zum teilweise wilden Vorgänger Bo Henriksen hat es Fischer trotz intensivem Programm und wenig Trainingseinheiten geschafft, in der Defensive sofort für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Die Lage am Tabellenende hat sich nicht verschärft, der Vier-Punkte-Rückstand auf St. Pauli auf dem Relegationsplatz ist aber korrigierbar.

Die Ansage des Captains

«Ich glaube, dass wir alle gut daran tun, auf unsere eigenen Tugenden zu setzen und alles dafür zu machen, hinten die Null zu erzwingen». Diese Einschätzung stammt von Silvan Widmer. Der Captain sagte im Blick-Interview auch, dass Fischer wegen der vielen Partien «uns nur stufenweise zeigen kann, was er vorhat». Die Ergebnisse im Europacup (1:1 in Posen, 2:0 gegen Samsunspor) und in der Bundesliga zeigen: Fischer ist auf gutem Weg.

Der Zürcher mit dem Fundus von inzwischen 149 Spielen an der Bundesliga-Linie ist erfahren und gelassen genug, beim auf dem Papier durchaus respektabel bestückten Tabellenletzten nicht jeden Stein umzudrehen und alles zu hinterfragen, sondern zu beruhigen. «Weniger Wilder Westen», bringt Spieler Danny Da Costa die neue Fischer-Stabiliät auf den Punkt.