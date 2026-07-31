Fifa-Boss Gianni Infantino treibt die Erweiterung der WM 2030 auf 64 Teams voran. Eine Studie soll bis September die wirtschaftlichen Folgen prüfen. Die Entscheidung könnte noch in diesem Jahr getroffen werden.

Geht es bei der WM-Aufstockung jetzt plötzlich ganz schnell?

Geht es bei der WM-Aufstockung jetzt plötzlich ganz schnell?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fifa plant ab 2030 Weltmeisterschaft mit 64 Mannschaften

Agentur soll wirtschaftliche Vorteile und Auswirkungen auf Turnier untersuchen

Studienvorschläge bis 7. August, Analyse bis 11. September 2026 gefordert

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Nach den Plänen von Fifa-Boss Gianni Infantino (56), Anteile der WM an Private zu verkaufen, treibt der Weltfussballverband auch die Vergrösserung der Weltmeisterschaften ab 2030 auf 64 Mannschaften voran. Dabei soll es jetzt offenbar schnell gehen.

So liegen dem «Guardian» Unterlagen vor, die aufzeigen, dass die Fifa eine Ausschreibung an Forschungsagenturen geschickt hat, um die wirtschaftlichen Vorteile einer erweiterten WM innerhalb eines extrem kurzen Zeitrahmens bewerten zu lassen. Aus den Unterlagen geht gemäss der britischen Tageszeitung hervor, dass «die Fifa eine unabhängige Agentur beauftragen will, zu ermitteln, ob und wie sich eine Erweiterung der Fifa-Weltmeisterschaft über das aktuelle Format von 48 auf 64 teilnehmende Mannschaften, beginnend mit der Ausgabe 2030, auf die Turniereinnahmen und das Turnierangebot auswirken würde».

Kommt der Entscheid noch in diesem Jahr?

Konkret sollen dabei die Auswirkungen auf den Wettbewerb, die Wettbewerbsbalance, die Qualifikation, die Gesundheit der Spieler und den internationalen Spielkalender untersucht werden. Aus finanzieller Sicht soll die Agentur die Einnahmen schätzen, die sich aus Ticketverkäufen, Sponsoring und Medienrechten im Rahmen des vorgeschlagenen Formats ergeben könnten.

Die Fifa erwartet die Vorschläge zur Durchführung der Studien bis zum 7. August und will anschliessend bis zum 14. August 2026 bekannt geben, welche Agentur den Auftrag erhalten wird. Die ausgewählte Agentur hat danach nur vier Wochen Zeit, um bis zum 11. September eine Analyse zur Erweiterung vorzulegen. Der enge Terminplan suggeriert daher, dass die Fifa noch in diesem Jahr eine Entscheidung fällen wird.

Erweiterung intern abgelehnt

Anfang Juli erklärte Infantino, dass eine Aufstockung «ein Thema sei nach der abgeschlossenen WM in den USA, Kanada und Mexiko». Zuvor gab es bereits Spekulationen, dass der Fifa-Boss ein solches Vorhaben unterstützen würde, während hochrangige Fifa-Vertreter eine Erweiterung auf 64 Mannschaften intern abgelehnt haben sollen.

Die WM 2026 war das erste Turnier seit 1998, das vom bisherigen Format mit 32 Teams abwich und stattdessen mit 48 Mannschaften und entsprechend vier weiteren Gruppen sowie einer zusätzlichen K.o.-Runde stattfand. Die WM 2030 wird gemeinsam von Marokko, Portugal und Spanien vom 8. Juni bis 21. Juli 2030 ausgetragen. Um das 100-jährige Jubiläum des Turniers zu feiern, sollen auch Argentinien, Paraguay und Uruguay als spezielles Jubiläumsspiel jeweils eine Partie ausrichten. Mit wie vielen Mannschaften das Turnier durchgeführt wird, wird sich zeigen.