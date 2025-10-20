Thomas Müller sorgt in Kanada nicht nur mit Toren für Furore, auch sein neuer Vollbart sorgt für Aufsehen. In «Blickpunkt Sport» verrät der Ex-Bayern-Star nun, wie es zu seinem neuen Look kam und warum er ihn behalten will.

Darum gehts Thomas Müller wechselte zu Vancouver Whitecaps und trägt nun Vollbart

Neuer Look entstand durch Teamkollegen und häufiges Reisen

Neuer Klub, neuer Look. Seit seinem Wechsel im Sommer zu den Vancouver Whitecaps sorgt Thomas Müller (36) in Kanada nicht nur mit Toren (8 Treffer in 8 Spielen) für Aufsehen, sondern auch mit seinem neuen Style. Der einst glatt rasierte Bayern-Star trägt nun Vollbart und verriet jetzt in der Sendung «Blickpunkt Sport», wie es dazu kam.

«War irgendwann über den Punkt drüber»

«Viele meiner Teamkollegen haben einen Bart, und vielleicht liegt es auch daran», erzählt Müller mit einem Schmunzeln. «Der Mensch versucht sich ja immer zu bestätigen. Entstanden ist das Ganze vielleicht auch ein bisschen durch das Hin- und Herfliegen. Irgendwann war ich über den Punkt drüber, wo es juckt und easy weggeht. Und dann hatte ich mal ein bisschen mehr Material zum Arbeiten.»

Doch damit nicht genug: Den finalen Schub für den neuen Look bekam Müller durch einen Mitspieler. «Ein Teamkollege meinte: Ich gehe am Montag zum Barber, ich mach dir jetzt einen Termin. Und als es frisch gemacht war, sah es gar nicht so schlecht aus. Da dachte ich mir: Ich lass es jetzt mal.»

Müller blüht in Kanada auf

Sportlich läuft es für den 36-Jährigen ebenfalls rund. Mit seinen acht Treffern hat er die Whitecaps fast im Alleingang in die Playoffs geschossen, auch wenn zuletzt beim 1:2 gegen Dallas die erste Niederlage nach seiner Ankunft folgte. Doch der zweite Platz in der Western Conference kann sich sehen lassen.

Am 27. Oktober 2025 (0.30 Uhr Schweizer Zeit) trifft Müller mit Vancouver erneut auf Dallas, diesmal in den Playoffs. Und wer weiss: Vielleicht glänzt der deutsche Publikumsliebling dabei nicht nur mit seinem Torinstinkt, sondern auch mit seinem inzwischen legendären Kanada-Bart.

