Müllers Team verspielt historisches Resultat

Thomas Müller hat mit den Vancouver Whitecaps den historischen Spitzenplatz in der Western Conference zum Abschluss der Hauptrunde der MLS verpasst. Dabei zeigt sich der ehemalige deutsche Nationalspieler erneut treffsicher und verwandelt bei der 1:2-Heimniederlage gegen den FC Dallas einen Elfmeter zum zwischenzeitlichen Ausgleich.
Die Whitecaps, die schon mit einem Unentschieden erstmals in ihrer Klubhistorie als Erster im Westen in die Play-offs hätten einziehen können, rutschen dadurch noch hinter den am Ende punktgleichen San Diego FC ab. Damit treffen sie in den Playoffs (ab 24. Oktober) gleich wieder auf den FC Dallas. Vancouvers Angriff auf den Top-Platz wird gegen Dallas früh durch eine Rote Karte für Verteidiger Mathias Laborda (11.) erschwert.
Kurz darauf bringt Osaze Urhoghide (17.) Dallas in Führung. Müller gleicht mit seinem siebten Treffer im siebten Spiel schnell aus (26.), doch die Gäste haben durch Sarver Kaick (47.) das letzte Wort.
«Es war ein harter Kampf mit zehn Mann und ein unglückliches Ergebnis», schreibt Müller bei Instagram: «Wir freuen uns nun auf die Playoffs.» Für den 36-Jährigen ist es die erste Niederlage im Whitecaps-Trikot auf dem Platz.
Messi mit Dreierpack
In den Playoffs steht auch Superstar Lionel Messi mit Inter Miami, der sich am letzten Spieltag mit einem Dreierpack die Torjägerkrone sichert. Beim 5:2 gegen den Nashville SC erzielt der argentinische Weltmeister seine Saisontore 27, 28 und 29 – in seinem erst 28. Einsatz. Miami schliesst die Hauptrunde der Eastern Conference als Dritter ab und trifft damit in den Playoffs zunächst erneut auf Nashville.
«Was kann ich noch über Leo sagen?», fragte sich Messis Trainer Javier Mascherano: «Er war heute aussergewöhnlich, wie er es so oft ist. Für das, was er gezeigt hat, wird er sicher als wertvollster Spieler der Liga ausgezeichnet werden.»
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Philadelphia Union
34
22
66
2
FC Cincinnati
34
12
65
3
Inter Miami CF
34
26
65
4
Charlotte FC
34
9
59
5
New York City FC
34
6
56
6
Nashville SC
34
13
54
7
Columbus Crew
34
4
54
8
Chicago Fire
34
8
53
9
Orlando City SC
34
12
53
10
New York Red Bulls
34
1
43
11
New England Revolution
34
-7
36
12
FC Toronto
34
-7
32
13
CF Montreal
34
-26
28
14
Atlanta United FC
34
-25
28
15
DC United
34
-36
26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
San Diego FC
34
23
63
2
Vancouver Whitecaps FC
34
28
63
3
Los Angeles FC
34
25
60
4
FC Minnesota United
34
17
58
5
Seattle Sounders
34
10
55
6
Austin FC
34
-8
47
7
FC Dallas
34
-3
44
8
Portland Timbers
34
-7
44
9
Real Salt Lake
34
-11
41
10
San Jose Earthquakes
34
-3
41
11
Colorado Rapids
34
-12
41
12
Houston Dynamo
34
-13
37
13
Saint Louis City SC
34
-14
32
14
Los Angeles Galaxy
34
-20
30
15
Sporting Kansas City
34
-24
28