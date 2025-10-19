DE
FR
Abonnieren

Messi trifft dreifach
Müllers Team verspielt historisches Resultat

In der MLS ist die Hauptrunde vorbei. Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps verspielen Platz eins während Lionel Messi mit einem Dreierpack glänzt.
Publiziert: vor 45 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Thomas Müller versenkt einen Penalty.
Foto: Getty Images
I0K_6tIf_400x400.png
AFPAgence France Presse

Thomas Müller hat mit den Vancouver Whitecaps den historischen Spitzenplatz in der Western Conference zum Abschluss der Hauptrunde der MLS verpasst. Dabei zeigt sich der ehemalige deutsche Nationalspieler erneut treffsicher und verwandelt bei der 1:2-Heimniederlage gegen den FC Dallas einen Elfmeter zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Die Whitecaps, die schon mit einem Unentschieden erstmals in ihrer Klubhistorie als Erster im Westen in die Play-offs hätten einziehen können, rutschen dadurch noch hinter den am Ende punktgleichen San Diego FC ab. Damit treffen sie in den Playoffs (ab 24. Oktober) gleich wieder auf den FC Dallas. Vancouvers Angriff auf den Top-Platz wird gegen Dallas früh durch eine Rote Karte für Verteidiger Mathias Laborda (11.) erschwert.

Kurz darauf bringt Osaze Urhoghide (17.) Dallas in Führung. Müller gleicht mit seinem siebten Treffer im siebten Spiel schnell aus (26.), doch die Gäste haben durch Sarver Kaick (47.) das letzte Wort.

Mehr zu Müller und Messi
Aufpolierter Müller wird für seinen Style-Wandel gefeiert
Mit Video
Wie ein neuer Mensch
Aufpolierter Müller wird für seinen Style-Wandel gefeiert
Messi hat Ärger wegen seiner Luxusvilla auf Ibiza
Teilabriss droht
Messi hat Ärger wegen seiner Luxusvilla auf Ibiza

«Es war ein harter Kampf mit zehn Mann und ein unglückliches Ergebnis», schreibt Müller bei Instagram: «Wir freuen uns nun auf die Playoffs.» Für den 36-Jährigen ist es die erste Niederlage im Whitecaps-Trikot auf dem Platz.

Messi mit Dreierpack

In den Playoffs steht auch Superstar Lionel Messi mit Inter Miami, der sich am letzten Spieltag mit einem Dreierpack die Torjägerkrone sichert. Beim 5:2 gegen den Nashville SC erzielt der argentinische Weltmeister seine Saisontore 27, 28 und 29 – in seinem erst 28. Einsatz. Miami schliesst die Hauptrunde der Eastern Conference als Dritter ab und trifft damit in den Playoffs zunächst erneut auf Nashville.

«Was kann ich noch über Leo sagen?», fragte sich Messis Trainer Javier Mascherano: «Er war heute aussergewöhnlich, wie er es so oft ist. Für das, was er gezeigt hat, wird er sicher als wertvollster Spieler der Liga ausgezeichnet werden.»

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
MLS Eastern Conference
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Philadelphia Union
Philadelphia Union
34
22
66
2
FC Cincinnati
FC Cincinnati
34
12
65
3
Inter Miami CF
Inter Miami CF
34
26
65
4
Charlotte FC
Charlotte FC
34
9
59
5
New York City FC
New York City FC
34
6
56
6
Nashville SC
Nashville SC
34
13
54
7
Columbus Crew
Columbus Crew
34
4
54
8
Chicago Fire
Chicago Fire
34
8
53
9
Orlando City SC
Orlando City SC
34
12
53
10
New York Red Bulls
New York Red Bulls
34
1
43
11
New England Revolution
New England Revolution
34
-7
36
12
FC Toronto
FC Toronto
34
-7
32
13
CF Montreal
CF Montreal
34
-26
28
14
Atlanta United FC
Atlanta United FC
34
-25
28
15
DC United
DC United
34
-36
26
Playoffs
Qualifikationsspiele
MLS Western Conference
Mannschaft
SP
TD
PT
1
San Diego FC
San Diego FC
34
23
63
2
Vancouver Whitecaps FC
Vancouver Whitecaps FC
34
28
63
3
Los Angeles FC
Los Angeles FC
34
25
60
4
FC Minnesota United
FC Minnesota United
34
17
58
5
Seattle Sounders
Seattle Sounders
34
10
55
6
Austin FC
Austin FC
34
-8
47
7
FC Dallas
FC Dallas
34
-3
44
8
Portland Timbers
Portland Timbers
34
-7
44
9
Real Salt Lake
Real Salt Lake
34
-11
41
10
San Jose Earthquakes
San Jose Earthquakes
34
-3
41
11
Colorado Rapids
Colorado Rapids
34
-12
41
12
Houston Dynamo
Houston Dynamo
34
-13
37
13
Saint Louis City SC
Saint Louis City SC
34
-14
32
14
Los Angeles Galaxy
Los Angeles Galaxy
34
-20
30
15
Sporting Kansas City
Sporting Kansas City
34
-24
28
Playoffs
Qualifikationsspiele
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen