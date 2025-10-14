Darum gehts
- Messis Luxusvilla auf Ibiza droht Teilabriss wegen nicht genehmigter Räume
- Es ist nicht das erste Mal, dass er mit dem Anwesen Ärger hat
- Klimaaktivisten besprühten letzten Sommer die Fassade mit roter und schwarzer Farbe
Sie soll ein Rückzugsort sein für Lionel Messi (38) und seine Familie, doch nun sorgt sie beim argentinischen Fussballweltmeister für Ärger: seine 568 Quadratmeter grosse Luxusvilla auf der spanischen Insel Ibiza. Gekauft hat er sie 2022 für umgerechnet rund 10,2 Millionen Franken von einem Schweizer Unternehmer. Nun droht ein Teilabriss.
Wie die spanische Tageszeitung «ABC» berichtet, hat Messi Ärger mit den Behörden. Schuld daran ist der Fussball-Superstar allerdings nicht selber. Denn schon bevor die Villa in seinen Besitz überging, entstanden im Untergeschoss offenbar Räume, die im ursprünglichen Bauplan nicht vorgesehen waren. Aus diesem Grund hat das Rathaus von Sant Josep de Sa Talaia keine endgültige Bewohnbarkeitsbescheinigung erstellt und die Villa nicht offiziell angenommen.
Wie es bei «ABC» weiter heisst, soll der Stadtrat inzwischen wegen diesen «schwerwiegenden Verstössen» aktiv geworden sein. Kann die Angelegenheit nicht geklärt werden, droht im schlimmsten Fall ein Teilabriss des nicht genehmigten Bereichs.
Schon mal Ärger mit der Villa
Bewohnbar ist die Villa trotzdem, da es überwiegend die Garage betrifft. Für Messi ist es nicht das erste Mal, dass er wegen des Anwesens Ärger hat. Im letzten Sommer besprühten Klimaaktivisten die weisse Fassade des Gebäudes mit roter und schwarzer Farbe. Damit wollten sie auf die Verantwortung der Reichen für die Klimakrise hinweisen.
Immerhin: auf seine sportlichen Leistungen hat der private Ärger offenbar keinen Einfluss. Erst am Wochenende war Messi massgeblich an Inter Miamis 4:0-Sieg gegen Atlanta United beteiligt. Er erzielte in der Liga seine Saisontore Nummer 25 und 26.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Philadelphia Union
33
24
66
2
FC Cincinnati
33
9
62
3
Inter Miami CF
33
23
62
4
Charlotte FC
33
7
56
5
New York City FC
33
7
56
6
Nashville SC
33
16
54
7
Orlando City SC
33
14
53
8
Chicago Fire
33
8
52
9
Columbus Crew
33
2
51
10
New York Red Bulls
33
3
43
11
New England Revolution
33
-7
35
12
FC Toronto
33
-9
29
13
CF Montreal
33
-23
28
14
Atlanta United FC
33
-25
27
15
DC United
33
-36
25
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Vancouver Whitecaps FC
33
29
63
2
San Diego FC
33
19
60
3
Los Angeles FC
33
25
59
4
FC Minnesota United
33
18
58
5
Seattle Sounders
33
9
52
6
Austin FC
33
-7
47
7
Portland Timbers
33
-3
44
8
FC Dallas
33
-4
41
9
Real Salt Lake
33
-11
40
10
Colorado Rapids
33
-12
40
11
San Jose Earthquakes
33
-4
38
12
Houston Dynamo
33
-13
36
13
Saint Louis City SC
33
-14
31
14
Sporting Kansas City
33
-24
27
15
Los Angeles Galaxy
33
-21
27