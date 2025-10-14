Vor drei Jahren hat Lionel Messi eine Luxusvilla gekauft. Nun hat er deswegen Ärger mit den Behörden. Obwohl er nichts dafür kann, droht ein Teilabriss.

Messis Luxusvilla auf Ibiza droht Teilabriss wegen nicht genehmigter Räume

Es ist nicht das erste Mal, dass er mit dem Anwesen Ärger hat

Sie soll ein Rückzugsort sein für Lionel Messi (38) und seine Familie, doch nun sorgt sie beim argentinischen Fussballweltmeister für Ärger: seine 568 Quadratmeter grosse Luxusvilla auf der spanischen Insel Ibiza. Gekauft hat er sie 2022 für umgerechnet rund 10,2 Millionen Franken von einem Schweizer Unternehmer. Nun droht ein Teilabriss.

Wie die spanische Tageszeitung «ABC» berichtet, hat Messi Ärger mit den Behörden. Schuld daran ist der Fussball-Superstar allerdings nicht selber. Denn schon bevor die Villa in seinen Besitz überging, entstanden im Untergeschoss offenbar Räume, die im ursprünglichen Bauplan nicht vorgesehen waren. Aus diesem Grund hat das Rathaus von Sant Josep de Sa Talaia keine endgültige Bewohnbarkeitsbescheinigung erstellt und die Villa nicht offiziell angenommen.

Wie es bei «ABC» weiter heisst, soll der Stadtrat inzwischen wegen diesen «schwerwiegenden Verstössen» aktiv geworden sein. Kann die Angelegenheit nicht geklärt werden, droht im schlimmsten Fall ein Teilabriss des nicht genehmigten Bereichs.

Schon mal Ärger mit der Villa

Bewohnbar ist die Villa trotzdem, da es überwiegend die Garage betrifft. Für Messi ist es nicht das erste Mal, dass er wegen des Anwesens Ärger hat. Im letzten Sommer besprühten Klimaaktivisten die weisse Fassade des Gebäudes mit roter und schwarzer Farbe. Damit wollten sie auf die Verantwortung der Reichen für die Klimakrise hinweisen.

Immerhin: auf seine sportlichen Leistungen hat der private Ärger offenbar keinen Einfluss. Erst am Wochenende war Messi massgeblich an Inter Miamis 4:0-Sieg gegen Atlanta United beteiligt. Er erzielte in der Liga seine Saisontore Nummer 25 und 26.

